Çocuk suçlu sayısında tehlikeli tırmanış

YeniBakış Gazetesi'nin haberine göre, 2016 Yılı mahkemeler faaliyet raporlarına göre 16 yaşından küçük çocuk suçlularda artış dikkat çekiyor. Özellikle Soygun yapma, ev dükkân açma, sirkat, tasarruf ve trafik suçlarında bir önceki yıla göre ciddi oranda artış söz konusu



Toplumsal sorunların giderek içinden çıkılamaz bir hal aldığı ülkede, yetkililerin duyarsızlığı karşısında artan suç oranları, yetişkinlerin yanı sıra geleceğimiz olan gençler ve çocukları da etkiliyor



“Rehabilitasyon” ve “topluma kazandırma” gibi kavramların sadece uzmanların tavsiyesi olarak kaldığı KKTC’de, acı gerçekler istatistiklerle gün yüzüne çımaya devam ederken, rakamların oluşturduğu tablolar, geleceğe ilişkin korkuları artırıyor



Mahkemeler raporlarında 2016 yılında 16 yaşından küçük sanıklarda suç ve davaların başını “Soygun yapma, ev dükkân açma, sirkat ve tasarruf” aldı. Toplam 116 karara bağlanan davada soygun suçu 73’le başı çekti. Bir önceki yıla göre bu suç 2 katı arttı.



Çocuk suç oranlarında ve çözümlenen davalardaki yükseliş de dikkat çeken bir başka önemli nokta. 2015 yılında 89 dava karara bağlanırken, 2016 yılında 116 dava sonuçlanarak ilgili kişiler mahkûm edildi.



Raporlara göre soygun ile ilgili suçları sırası ile 19 dava ile Trafik suçları, 18 dava ile “Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz” suçları izlemekte. Diğer bir önemli nokta ise 2014 ve 2015 yılına göre trafik suçlarında yaşanan artış oldu. 2014 yılında trafik suçlarından 9 dava, 2015 yılında 12 dava, 2016 da ise 19 dava karara bağlandı.

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