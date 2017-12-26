Çocuk videosundaki pornografik tehlike!

Artık çocuklar da internette. Özellikle de videolara yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu da beraberinde bazı tehlikeleri getiriyor. Çocukların Frozen'deki Karlar Prensesi Elsa karakteri ile ilgili son dakika haberleri korkuttu. Karlar Prensesi Elsa ismindeki videolarda bulunduğu tespit edilen pornografik skeçler birçok ebeveyn tarafından tepkiyle karşılandı.

SADECE ELSA DEĞİL BİRÇOK ÇİZGİ FİLMDE VAR

ElsaGate skandalı olarak ifşa edilen konuyla ilgili konuşan siber güvenlik uzmanı Brett Lee, “Çok sakıncalı bir durumla karşılaştık. Geçtiğimiz hafta okullarda ebeveynlerle konuşmaya başladım ve konuştuğum ebeveynlerin tümünün bunun farkında olmadığını gördüm.” dedi.

Webtekno’da yer alan habere göre. Elsa dışında Örümcek Adam, Elsa, Hulk gibi çizgi film karakterlerinin kostümleri giyilerek uygunsuz videolar üretildiği, bu videolarda çocuklara “cinsel davranışlar ve fetişler”, “parçalanma”, “yamyamlık” ve “kaçırma” gibi tehlikeli olguların aktarıldığı fark edildi. Bazıları çizgi film formatında üretilirken bazıları ise bu karakterlerin kostümlerini giyen yetişkinler tarafından üretiliyorlar. İlk dakikalarda pek bir şey yokmuş gibi görünse de ilerleyen dakikalarda işler epey değişiyor.

YOUTUBE’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Reddit gibi büyük forum sitelerinde de olayın duyurulmasının ardından devreye giren YouTube, sözcüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı: “Videoların rahatsız edici olduğu konusunda uyarılmamızın ardından çabucak onları kaldırmaya çalıştık.”