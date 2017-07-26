Çocuklar En Çok Yazın Bu Hastalıklara Yakalanıyor!

Vücutta kırmızı renkli beneklerle kendini gösteren cilt döküntüleri bir çok kişinin çocukluk döneminde yaşadığı şikayetlerden biridir. Ancak toplumda sıkça görülen bu şikayetlerin, bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği de unutulmamalıdır. Çocuklarda bu ateşli döküntülü hastalıklar sık görülür ve birçoğunda etken virüslerdir. Ancak daha az sıklıkta olan bakteriyel nedenli döküntülü hastalıklar hayati risk taşır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, çocuklarda en sık görülenler hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

KIZIL

En sık okul çağı çocuklarında yüksek ateş, bademciklerde iltihaplanma, çilek dili görünümü, zımpara kağıdı görünümünde ve koltukaltı, kasık ve ensede kıvrım yerlerinde daha yoğun olan yaygın döküntü ile karakterizedir. Boğaz sürüntüsünde bakılan hızlı antijen testi ile tanı konulur ancak bunun duyarlılığı az olduğundan negatif vakalarda mutlaka boğaz kültürü de alınmalıdır. Tedavisi penisilindir. Enjeksiyon şeklinde veya düzenli alınan oral penisilinler kullanılmalıdır. Eğer zamanında tedavi edilmezse, romatizma ve böbrek hasarı gibi ciddi komplikasyonları vardır.

BEŞİNCİ HASTALIK

Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, ‘’Her yaşta görülebilir ve ufak bebeklerde yüksek ateş ile başlar. Yüzde yanaklarda kızarıklık, tokatlanmış yüz görünümü vardır. 3. günde ateş düşerek vücutta yaygın dantelimsi döküntü ortaya çıkar ve 1 hafta içinde kendiliğinde kaybolur. Tanı genellikle kliniktir ve özgün bir tedavisi yoktur. Yalnızca, kemik iliğini baskıladığı için altta yatan kan hastalığı olanlarda ağır seyreder’’ dedi.

SUÇİÇEĞİ

Su çiçeği virüsü enfeksiyonu sonucu olan bu hastalık solunum yoluyla çok kolay bulaştığından özellikle okullarda salgınlar yapmaktadır. Ateş, halsizlik, karın ve başağrısı ile kendini gösterir. Ateş başlangıcından 1-2 gün sonra vücutta kırmızı yuvarlak kabarık lekeler şeklinde başlayan döküntüler 1-2 saat içinde içi su dolu vesiküller halini alır. Gövdeden başlayıp baş ve yüze yayılır. Farklı evrelerdeki vesiküller saçlı deride ve mukozalarda da oluşur. Kaşıntıya sebep olur. Döküntü 1 hafta içinde kendiliğinden kabuk tutarak geçer. Koyu renk pigmente lekeler bırakabilir. Tedavide ateşi düşürmek için parasetamol ve kaşıntı için antihistaminikler kullanılır.

EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI

Virüsün vücuda girmesinden 3-6 gün sonra bir iki günlük ateş ardından, vücut döküntüleri gözlenir. Aynı zamanda bademciklerde kızarıklık ve ağız içi aft da sık gözlenen belirtilerdendir. Bu özellikleri nedeniyle grip ile karıştırılabilmektedir. Ancak el ayak ağız hastalığında en önemli ayırıcı özelliklerden biri çocukların el, ayak ve bileklerinde gözlenen yoğun kızarıklıklardır. Bu döküntüler zamanla içi su dolu kabarcıklara dönüşür.

ALTINCI HASTALIK

En sık 6 ay 3 yaş arasında bazen ateşe bağlı havaleye sebep olabilen yüksek ateş, ishal, huzursuzluk ve üst solunum yolu bulguları ile kendini gösterir. 3 gün süren ateşin düşmesi ile beraber gövde de başlayan yaygın deri döküntüsü görülür. Döküntü de 1-2 gün içinde kaybolur. Özgün tedavisi yoktur.

Erken tanı için vakit kaybetmeyin

Çocukta döküntü şikayetleri ortaya çıktığında, bunun basit bir rahatsızlık mı yoksa ciddi bir hastalık habercisi mi çok önemlidir. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, ‘’Viral enfeksiyon kökenli döküntülü hastalıkların tedavileri, çocuğun şikayetine yönelik olarak yapılmaktadır. Ciddi sonuçlara sebep olan bakteriyel döküntülü hastalıklarda ise, tanının erken konulması ve hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Bunun için çocukta döküntü şikayetleri ortaya çıktığında; vakit kaybetmeden bir çocuk doktoruna başvurmak, erken tanı ve tedavi şansını kaçırmamak açısından önemlidir’’ açıklamasını yaptı.