Çocuklar İçin Oyun Alanlar

İç Mimar İpek Söylemez, bu hafta çocuklar için oyun odalarının nasıl olması gerektiğini yazdı.

Çocuklar için oyun alanları hem vakit geçirmek için hem de eğlence ve gelişim için önemli ortamlardır. Çocukların kişisel gelişiminde bulundukları ve gözlemledikleri ortamın da büyük bir etkisi olduğu bilimsel olarak da ortaya konan bir gerçektir.

Her ne kadar hareketli odaların çocuklar için çok eğlenceli olduğunu düşünsek de işin özünde farklı bir geleneği sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocukların gecelerini geçirdiği odaları oyun alanları ya da oyun odaları gibi hareketli yapılmaması önemli bir detaydır. Bunun nedeni ise çocukların hayal dünyasının yetişkin birine göre çok daha ileri seviyede olmasıdır.Bu yüzden çocuklarınızın oyun odası ile,yatak odasını ayrı tutmanız gerekmektedir.

Dikkat etmemiz gerekenlerin başında tavanlar gelmektedir çocuk odalarında.Çünkü;zeminde sırt üstü yattıklarında tavan ile görsel temas kuracaklardır.Ve rüyalarında korkutucu,sıkıntı oluşturucu durumlar ile karşılaşmamaları için tavan tasarım tonları,modelleri büyük önem taşımaktadır.

Sade,şık ve hafif işlemeler,gökyüzü materyalleri,mekanı tamamlayan soft renkler ile birleşirse,hem çocuklarınızın psikolojik uyarımları için hem de evinizde şık bir çocuk oyun alanı için dikkat etmelisiniz.

İkinci dikkat edilmesi gereken husus ise;keskin,sivri köşelerin olmaması gerektiğidir.(oyun alanını kullanacak olan yaş aralığına göre (max;12)Can güvenliği için.

Oyun odasında çocuğunuzun yaşı küçük ise kendinize bir izleme alanı yapmanız daha iyi olacaktır.Kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Diğer uyarım ise ; resimdeki gibi tırmanış alanı yapacak iseniz, çevresinin daha geniş , boş alana ihtiyacı olması(düşmeye karşı)ve kesinlikle zeminde oyun minderlerinden bulunması gerekmektedir.

Çocuk oyun odaları;çocukların oynamaktan zevk aldığı alana göre uyarlanmalıdır.

Örneğin;mutfak eşyalarına,arabaya,uçağa,parka vb.

Oyun alanlarında;yapay aydınlatma beyaz ışık tercih edilirken,doğal aydınlatmadan mahrum bırakılmaması gereken bir mekandır çocuk oyun odaları.Hem çocuk gelişimi hem de odada bir süre geçtikten sonra sıkıcı hale gelmemesi için.

Çocuk oyun odalarında güvenlik açısından fotoğraf da göründüğü gibi cam materyalli mobilyalar kullanılmamalı.

Her ne kadar oyun alanı olsa da,çocuklarınıza bilgi verici(renk,sayı öğretecek vb.)kısımlar oluşturmalısınız.Puzzle en küçük örneklerden olabilir zeka gelişimi için .

Keyifli Dekorasyonlar.

İÇ MİMAR İPEK SÖYLEMEZ