Çocuklara yönelik cinsel suçlar artıyor

Avukat Barış Mamalı, çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların gittikçe arttığını ve işlenen suçların dünya genelinde korkutucu noktalar ulaştığını belirtti

Avukat Barış Mamalı, çocuklara yönelik tecavüz ve istismar olaylarının dünya genelinde yaygınlaşıp tehlikeli bir boyuta geldiğine dikkat çekerek, yeni dünya düzeninde küresel şirketlerin özellikle TV, medya ve internet üzerinden yarattıkları algılarla beyin yıkadıklarını kaydetti

Mamalı, özellikle “Sex” algısının bu yollarla insanları etkileyip sapkınlaştırdığını belirterek, dünya üzerinde son 600 yıldır “Baş hizmetkarlık” yapan 13 ailenin küresel anlamda finans, sağlık, eğitim ve savaşları kontrol ettiğini belirtti

Mamalı, “Pizza Gate” skandalıyla yıllar boyunca çocukların kaçırılıp çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, eğlenceli törenlerle işkence yapıldığı ve her yaşta çocuğa tecavüz edildiği sapık partilerin deşifre edildiğini belirtti

FBI’ın (Amerikan Gizli İstihbarat Servisi) bazı logoları pedofili simgeleri olarak yayınladığına dikkat çeken Mamalı, “Bu simgeler aileler tarafından ezberlenmesi gerekir, çünkü bu simgeler ile pedofililer sanal ortamda iletişim sağlamakta veya iş görmektedirler” dedi

KAYNAK: YeniBakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın