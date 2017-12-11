Çocuklarda bronşiolit salgınına dikkat

Akciğerin küçük havayollarının (bronşiol) iltihabı olan akut bronşiolitte ilk bulguların burun akıntısı, öksürük ve hafif ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, anne babalara uyarılarda bulundu.



Akut bronşiolitin, 2 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu, hırıltılı soluk alma, öksürük, hızlı solunum, göğüs duvarında içe çökme, nefes alıp vermede zorlanma ile karakterize, bronşiol iltihabı olduğunu aktaran Uzman, şunları söyledi:



“Özellikle düşük sosyo-ekonomik seviyeli, kalabalık yaşam koşulları olan ailelerin çocuklarında, sigara dumanına maruz kalan, anne sütü almayan, prematüre doğan bebeklerde daha sık görülür. En sık etken RSV dediğimiz Respiratuvar Sinsisyal Virüstür. Hastalık genellikle hafif ve orta şiddette geçirilir. Şikayetler 2-3 gün içinde giderek artar, 7-10 gün içerisinde azalır. Öksürük süresi bir miktar uzayabilir. Akut bronşiyolit çoğu hastada hafif geçirilen, kendini sınırlayan bir hastalık."



"ÖKSÜRÜK ŞURUBU KULLANILMAMALI"



Doç. Erdemir, akut bronşiolit tedavisinde öksürük şurubunun yeri olmadığını, hastalığın çoğunlukla virüslerden kaynaklanması nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanmadığını söyledi. Bunun bilinmesine karşın gereğinden fazla antibiyotik kullanıldığını kaydeden Çocuk Doktoru, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antibiyotik tedavisi özellikle hastalığı ağır geçiren ve hasta görünümlü olan olgularda, laboratuvar sonuçlarıyla da bakteriyel olduğu düşünülen olgularda verilmelidir. Hastalıktan korunmak için kapalı ortamlarda sigara içiminin engellenmesi, hasta kişilerin çocuklardan uzak durması ve maske takması, evin sık sık havalandırılması, evde genel hijyen kurallarına uyulması, çocukların beslenmesinin düzgün olması ve anne sütünün en az 2 yıl verilmesi çok önemlidir."



"PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ BRONŞİOLİT ATAKLARINDA RİSK FAKTÖRÜ"



Erdemir, bronşiyolit atakları konusunda da aileleri uyarıp, "3'ten fazla bronşiyolit atağı geçiren çocuklarda, özellikle ailede alerji ve alerjik hastalık öyküsü varsa, astım yönünden değerlendirme yapılmalıdır. Tekrarlayan bronşiyolit atağı geçiren çocuklar ayrıca mide reflüsü, bağışıklık sisteminde yetersizlik gibi hastalıklar açısından da değerlendirilmelidir. Pasif sigara içiciliği tekrarlayan bronşiolit atakları için risk faktörleridir. Özellikle sigara dumanına maruziyetin olması tekrarlayan bronşiyolitte en önemli risk faktörlerinden biridir" dedi.