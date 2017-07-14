Çocukları ağız bölgesinden öpmeyin!

Uzmanlar, ebeveynlerin sıkça yaptığı hataların çocuklarda diş çürümesine sebep olduğunu söylüyor. İşte bu hatalardan bazıları…

Çocuğunuza süt içirebilmek için içine bal ekliyor musunuz? Diş Hekimi Metin Ayan, sütün içine bal, reçel gibi şekerli gıdalar ekleniyorsa ardından mutlaka ağız bakımının yapılması konusunda anne babalara uyarılarda bulundu.

ZORLA YEMEK YEDİRMEYE ÇALIŞMAK…

Çocuğun evde örnek alarak uygulayacağı ağız ve diş bakımının ebeveynler tarafından aksatılmaması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Metin Ayan, “Çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışmak, yemeklerin ağzına tıkılması çocukta çiğneme olmadan ağız içerisinde bekleyen yemeğin yutulması şeklinde devam eder. Bu beslenme konusunda yapılan en büyük hatadır. Çocuk acıktığında çiğneme eyleminin de gerçekleşeceği tam bir öğün sağlamak ve ardından da mutlaka diş bakımının gerçekleştirilmesi en sağlıklısıdır” diye konuştu.

ÇOCUKLARI AĞIZ BÖLGESİNDEN ÖPMEYİN

Bebeklerin mamalarının sıcaklığını kontrol etmek için yetişkinlerin kaşığı ağızlarına götürmelerinin büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Metin Ayan, yetişkinde var olan ve bulaşabilen mikroorganizmaların çocuğa taşındığını aktardı. Ayan, “Çocuk ağız bölgesinden öpülmemeli, anne veya çocuğa her kim bakıyorsa yere düşen emziği ağzına sokup çocuğa vermemelidir. Çocuk için şekerli gıda tüketiminin olmadığı bu dönemlerde başlayan çürükler bilinçsiz ebeveyn kaynaklıdır. Anne ve babalar çocuklarının ilk diş sürümü ile birlikte mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırmalıdır” dedi.