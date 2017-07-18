HABER KIBRIS

Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...

Bir baba çocuklarını mutlu etmek için ormanın ortasına muhteşem bir ağaç ev inşa etti.

18/07/2017

Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...
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Her çocuğun hayallerinde masallarda okuduğu gibi bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleten ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...

Ardından çalışmalara başlayan baba evin tüm etaplarını İmur isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...

Kestirdiği tahtalarla evin yapımını sürdüren adam sağlam bir ev inşa etmek için her şeyi düşündü.

Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...

İşte her detayı düşünerek muhteşem bir ağaç ev yapan babanın eseri

Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...



TAGS: ağaç ev, ORMAN, Sosyal Medya
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