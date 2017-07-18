Çocukları için öyle bir ağaç ev hazırladı ki...

Her çocuğun hayallerinde masallarda okuduğu gibi bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleten ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.

Ardından çalışmalara başlayan baba evin tüm etaplarını İmur isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

Kestirdiği tahtalarla evin yapımını sürdüren adam sağlam bir ev inşa etmek için her şeyi düşündü.

İşte her detayı düşünerek muhteşem bir ağaç ev yapan babanın eseri