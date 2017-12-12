Çocukluk fotoğrafına bakarken inanılmaz bir tesadüfü fark etti!

Verona Koliqi isimli sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı tüm dünyada yankı uyandırdı. Verona, yaptığı paylaşımdaki küçüklük fotoğrafının arka planını dikkatle inceleyince hemen ardında yıllar sonra tanıştığı nişanlısının durduğunu gördü. Bu ilginç tesadüf sanal alemde büyük beğeni topladı.

Verona Koliqi çocukken çekilen fotoğrafının arka planında yıllar sonra tanıştığı nişanlısını buldu

Londra'da yaşayan ancak Koskovalı olan Verona Koliqi Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyayı çalkaladı.

Genç kadın çocukluk fotoğraflarına bakarken arkada görünen deniz yataklı küçük çocuğu fark etti.

Bu yüz çok tanıdıktı. Daha detaylı incelediğinde bu küçük çocuğun nişanlısı Mirand Buzaku olduğunu fark etti.

Aile bireyleriyle konuştuğunda nişanlısının o tarihlerde orada tatil yaptığını ve fotoğraftaki çocuk olduğunu doğruladı.

Çocukken hiç tanışmayan çift 2016'nın yazında Kosova'da tanıştı şimdi ise evlilik yolundalar.

Bu güzel hikayesini sosyal medyadan paylaşmaya karar veren Koliqi'nin hikayesi büyük beğeni topladı.

30 binden fazla kişi tarafından paylaşılan fotoğrafın ardından herkes kendi tesadüf hikayelerini anlatmaya başladı.