 Çok çalışırken düzenli beslenmeye önem verin

Hayatınızda kilo almaya başladığınız dönemi bir anımsamaya çalışın. Muhtemelen iş hayatına başladığınız döneme denk geliyor. Gençliğin o “Ne yesem eritirim” havası gidiyor da yerine birden geniş kalçalar geliyor sanki…

Tabii ki bunun en önemli nedenlerinden biri iş hayatıyla birlikte artık daha pasif ve hareketsiz bir hayata geçiş yapmanız. O eski hareketli günler gidiyor, yerine sadece öğle yemeklerinde masadan kalktığınız ve akşam yorgunluktan koşarak eve gidip, yemeğinizi yiyip televizyon karşısında uyuyakaldığınız günler geliyor. Durum böyle olunca da kısa vadede o şekilli vücudunuz, uzun vadede ise sağlığınız elden gidiyor.

Hele bir de yoğun tempoda çalıştığınız bir işiniz varsa öğünleriniz bile gözden kaçıyor ve içinden çıkılmaz bir hale dönüyor.

Peki tüm bunların önüne geçmek için çalışırken nasıl beslenmelisiniz?

Sabah kahvaltılarını kesinlikle atlamayın

Günün en önemli öğünü kesinlikle kahvaltıdır. Kahvaltıda ne yediğiniz bütün gününüzün nasıl geçeceğini belirler. Bu nedenle protein ve vitamininizi bol bol aldığınız bir kahvaltı yapmadan kesinlikle evden çıkmayın. Bu durum işteki veriminiz üzerinde de olumlu sonuçlar doğurur.

Öğle yemeklerini masa başında yemeyin

Yoğun mesai temposunda öğle yemeklerini masa başında yemeyi alışkanlık haline getirmiş olabilirsiniz. Ancak bu durum hem yediğiniz yemekten bir şey anlamamanıza hem de fazla yemenize neden olabilir. Üstelik mola vereceğiniz tek zaman olan öğle yemeği, stres içinde bir öğüne dönüşür. Doğal olarak yediğiniz her şey vücudunuza yağ olarak depolanır.

Öğle yemeklerinde hafif yiyecekler tercih edin

Sabah güzel bir kahvaltı ettiyseniz öğle yemeğine zaten çok acıkmış olarak girmeyeceksiniz. Zaten doğru olan da bu. Öğle yemeğinde yiyeceklerinizi seçerken hafif olmalarına özen gösterin. Belki bir porsiyon sebze yemeği ya da salata yanına da bir parça et ürünü tercih edebilirsiniz. Gün boyu sizi ağırlaştıracak, yoğun temponuzda çalışmanız gerekirken beyninizi ağırlaştıracak karbonhidratlardan uzak durun. Aksi takdirde beyninizi de bedeninizi de gereksiz yere fazladan yormuş olursunuz.

Öğün aralarında kuru meyveler ve kuruyemiş atıştırın

Öğün aralarında acıktığınızı hissederseniz enerji ihtiyacınızı kuru meyveleri tüketerek giderin. Yanında ağzınıza atacağınız birkaç ceviz ve badem gibi sağlık deposu kuruyemişler hem kafanızı çalıştırır hem de fazla yemenizin önüne geçer.

Bol su için

Su içmek hayattaki en önemli göreviniz. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka 9 bardak su için. Eğer su içmek gibi bir alışkanlığınız yoksa masanıza bir sürahi ve bardak alın ve hatırlatıcı bir alarm kurun. Su içmeye alıştığınızda bir süre sonra zaten susuz duramayacaksınız.