Çok özel bir ikili: Gedik ve Özer

Girne bölgesinin yıldızlarla aydınlanan ışıl ışıl eğlencelere sahne olduğu geçtiğimiz cumartesi gecesinde Backwood XL de dolu dolu bir programla konuklara kapılarını açtı. Türkiye’nin ünlü sanatçılarını sık sık sahnesinde ağırlayan mekanda bu kez Ömür Gedik ve Cem Özer fırtınası esti.

Son olarak Hüsnü Şenlendirici’yle verdiği Kıbrıs konserinde dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı Ömür Gedik bu kez de efsanevi şovmen Cem Özer’le aynı sahneyi paylaştı. Bu çok özel gecede konuklar göz ve gönül dolduran sahne performansıyla kendilerinden geçti. İkilinin düet de yaptığı gecenin keyfi bir başka güzeldi.