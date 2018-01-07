CONIFA Dünya Kupası grup kuraları çekildi

İki yılda bir yapılan CONIFA Dünya Kupası son olarak 2016 yılında Azhazya’da yapılmıştı ve ev sahibi takım şampiyon olarak organizasyonu tamamlamıştı. Ülkemiz ise Abhazya’daki son CONIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etmişti.

Bu yıl 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan CONIFA Dünya Kupası’nda KKTC Milli Takımı B Grubu’nda son şampiyon Abhazya, Felvidek ve Tibet ile mücadele edecek.

Girne’deki Acapulco Resort Hotel’de dün yapılan CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği) Dünya Genel Kurul toplantısı yanında CANIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi de gerçekleştirilerek gruplar belirlendi.

2018 CONIFA Dünya Kupası Grupları şöyle:

1.Grup: Barawa, Ellan Vannin, Tamil Eelam, Cascadia

2.Grup: KKTC, Abazya, Felvidek, Tibet

3.Grup: Padanya, Sekelistan, Kiribati, Matabeleland

4.Grup: Panjab, United Koreans, Western Armenia, Kabylia