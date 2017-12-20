Conte, Dedikodulara Sert Tepki Gösterdi

İtalyanların ünlü futbolcusu Conte, başarılı kariyerine hocalık görevinde de devam ediyor. İki yıldan beri Chelsea takımı ile beraber önemli başarılar elde eden İtalyan hoca, hakkında çıkan iddialardan dolayı çok rahatsız. Özellikle görevden alınacağına dair haberlerin sürekli gazetelerde yayınlanması üzerine başarılı hoca çok sert bir açıklama yaptı.

Bu Haberler Futbolcuları Etkileyebilir

Geçen sene Chelsea ile lig şampiyonluğu yaşayan Conte, bu sene birçok kesimin hedefinde yer alıyor. Bu kesimlerin dile getirdiği dedikodular ise hocayı çıldırtma eşiğine getirmiş durumda. Son haberler sonrasında bir açıklama yapmak zorunda kalan Conte şunları ifade etti; Chelsea takımının başında başarılı olduğuma inanıyorum. İki yıldır bunu herkese gösteriyorum. Ancak ne zaman bir spor gazetesini açsam kendim ile alakalı olarak transfer haberlerine rastlıyorum. Gazetelerde sürekli olarak benim takımdan yollanacağım yazıyor. Bunun yanı sıra bazı gazeteler yerime şimdiden adam bulmuş durumda. Bunlar son derece yakışıksız ve çirkin şeyler. Ben hoca olarak bundan etkilenmiyorum. Fakat oyuncuları da bu gazeteleri okuyor ve onlar bu duruma inanabiliyorlar. Bunun sonucunda da ise hocaya olan güven sarsılmaya başlıyor, dedi.

Yaş Ortalamasını Küçültmek Lazım

Konuşmalarına devam eden Conte şunları söyledi; Geçtiğimiz yıl son derece başarılı olduk. Rakiplerimizi geçtik ve ligi zirvede tamamladık. Alınan bu şampiyonluk ile güzel bir işe imza atmış olduk. Takımda yeniden yapılanmaya gitmeyi düşünüyorum. Bu çerçevede yaş ortalamasını düşürmek gerekiyor. Daha genç isimlerden oluşan bir kadro ile başarıyı tekrar edebiliriz. O yüzden transfer zamanı geldiğinde yaşı ortalamanın üstünden olan bazı futbolcular ile yollarımızı ayıracağı. Hem genç hem de yetenekli olan futbolcular ile anlaşacağız.

Böylelikle takımın mücadele gücü de artacak, dedi. Chelsea geçen yıl Tottenham takımının önünde şampiyon olmayı başarmıştı. Bu başarının sonrasında Conte ve takımı tebrik edilmişti. Ancak bu sene işler pek de iyi gitmiyor. Özellikle Manchester City’nin gösterdiği inanılmaz başarı sonrasında Chelsea takımı da zirvenin çok gerisinde kalmış oldu. Şu an için takımın 38 puanı bulunuyor ve lider ile aralarında 14 puanlık bir fark var. Premier Lig maçlarına açılan en yüksek oranları online bahis sitesi bahisnow ve mariobet siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.