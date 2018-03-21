'Çorabını gey da gel'
21/03/2018
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçen yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşünün ikincisini bugün gerçekleştirecek.
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası organizasyonunda gerçekleşecek etkinlik Dereboyu’nda saat 18.00’de başlayacak.
“Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganı ile düzenlenecek etkinlikte önce eski Pronto çemberi-Başbakanlık trafik ışıklarının arasında yürüyüş düzenlenecek; ardından Garfield’de çeşitli faaliyetler yer alacak.
Garfield’deki programda LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi, LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi, Jimnastik Federasyonu karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz müzik dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi yer alacak.
Etkinliğe tüm halk davet edildi.