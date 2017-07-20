Coşkun: Karpaz Arch House  halkındır asla vermeyeceğiz

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Dipkarpaz’daki 34 yatak kapasiteli Karpaz Arch House isimli turistik tesisi 10 yıllığına kiralama kararı aldı. Dipkarpaz Belediyesi ve bölge halkı ayağa kalktı.

2 YILDIR KAVGA KONUSU: Bakanlık ile belediye arasında Karpaz Arch House tartışması iki yıl önce başladı. Bakanlık, belediyeye 19 Ağustos 2015 tarihinde yazı göndererek, tesisin 1 Eylül’de restorasyona alınacağını duyurmuş, yeni rezervasyon alınmaması yönünde uyarmıştı. Belediye uyarıyı dikkate almamıştı

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI: Turizm Bakanlığı’nın uyarısına karşın belediye, rezervasyon almaya devam etti. Bakanlık Nisan 2016 tarihinde Karpaz Arch House’un kapısına kilit vurdu. Dipkarpaz Belediyesi ise Bakanlığın hamlesine karşı hamle yaparak Turizm Bakanlığı’nı dava etti. Yargı süreci devam ediyor

YENİDEN ALEVLENDİ: Taraflar şimdi de bakanlığın tesisi 10 yıl süreyle işletilmesi için kiralama kararı alması ile karşı karşıya geldi. Bakanlık, Karpaz Arch House’un 10 yıl süreyle işletilmesi için kiralama kararı aldı, belediye ve bölge halkı ayağa kalktı

Duygu ALAN - HAVADİS

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi, Karpaz Arch House konusunda karşı karşıya geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Dipkarpaz’da bulunan Karpaz Arch House isimli 34 yatak kapasiteli turistik tesisi, 10 yıl süreyle işletilmesi için kiralama kararı aldı, kararı gazete ilanı ile kamuoyuna duyurdu.

Bakanlığın bu kararı Dipkarpaz Belediyesi’nde ciddi tepki buldu.

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun ve bölge halkı dün Karpaz Arch House’ta toplandı, bakanlığın kararını protesto etti.

Yıllardır kavga konusu

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi arasında Karpaz Arch House tartışması iki yıl önce başladı.

Turizm Bakanlığı, Dipkarpaz Belediyesi’ne 19 Ağustos 2015 tarihli bir yazı göndererek, 1 Eylül 2015 tarihinde tesisin restorasyona alınacağını duyurmuş ve belediyeyi yeni rezervasyon alınmaması yönünde uyarmıştı.

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun ise o dönem Havadis’e konu ile ilgili açıklamada bulunarak 2002 yılından başlayarak işletmeciliğini yaptıkları Arch House’un belediyeden alınmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydetmiş, “Tesisi kimseye peşkeş çektirmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Dönemin Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu ise Arch House’un 5 yıldır atıl vaziyette olduğunu tesisi 1 Eylül 2015 tarihinde kapatarak bakıma alacaklarını, tadilat çalışmaları tamamlanınca da işletme devri için ihaleye çıkılacağını kaydetmişti.

Mahkemelik oldular

Turizm Bakanlığı’nın yazılı uyarısına karşın belediye, konu tesisin işletmeciliğini yapmaya devam etmiş ve 2016 yılı yaz sezonu için rezervasyon almıştı.

Bakanlık bunun üzerine harekete geçerek Nisan 2016 tarihinde Karpaz Arch House’un kapısına kilit vurmuştu.

Dipkarpaz Belediyesi ise Bakanlığın hamlesine karşı hamle yapmış Turizm Bakanlığı’nı “belediyeyi bilgilendirmeden tesisi haksızca mühürlediği ve onlarca rezervasyonun iptal edilmesi ile bakanlığın belediyeyi zarara uğrattığı” iddiası ile bakanlığı dava etmişti.

Tesis faaliyette

Öte yandan Dipkarpaz Belediyesi, mührün bakanlık yetkilisi tarafından vurulmadığı gerekçesi ile mührü kaldırmış, tesisin işletmeciliğini yapmaya devam etmişti.

Belediyeden alınan bilgiye göre yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Karpaz Arch House bugün itibari ile tam kapasite dolu.

Dava süreci tamamlanmadı

Bakanlık ile belediye arasında Karpaz Arch House ile ilgili dava süreci devam ederken taraflar şimdi bakanlığın tesisi 10 yıl süreyle işletilmesi için kiralama kararı alması ile yeniden karşı karşıya geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, gazete ilanı ile kamuoyuna duyuru yaparak, Karpaz Arch House isimli 34 yatak kapasiteli turistik tesisi 10 yıl süreyle işletilmesi için kiralama kararı aldıklarını, 25 Temmuz 2017 tarihine kadar teklif kabul edileceğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması üzerine Dipkarpaz Belediyesi, dün tesis önünde toplanarak bakanlığı protesto etti.

Coşkun: Karpaz Arch House halkındır asla vermeyeceğiz

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun, konu ile ilgili Havadis’e dün yaptığı açıklamada, Karpaz Arch House’un bölge halkının malı olduğunu tesisin işletmeciliğini de Dipkarpaz Belediyesi’nin yaptığını söyledi.

Coşkun, halkın malına sahip çıktığını ve Karpaz Arch House’un kiralanmasına asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Konuyu yargıya taşımaya hazırlandıklarını söyleyen Suphi Coşkun, şunları kaydetti: “Karpaz Arch House’un kapısına Nisan 2016 tarihinde kilit vuruldu. Fakat bunun bakanlıkta yetkili olmayan bir kişi tarafından yapıldığını öğrenince kilidi açtık ve tesisi işletmeye devam ettik. Bugün tesis tam kapasite dolu. Bakanlığın tesisi kiralayacağını öğrendiğimde Sayın Bakan ile konuyu konuştum. Tesisin Sayın Mustafa Akıncı’nın bölge halkına bir hediyesi olduğunu ve bizim bu tesise sonuna kadar sahip çıkacağımızı belirttim. İhaleye teklif vermeye hazırlanan 7 kişi ile de konuyu görüştük. Kendilerini bölgemizde misafir ettik ve durumu anlattık. Siz alsanız bile biz belediye olarak size işletme izni vermeyeceğiz dedik. Üçü teklif vermekten vazgeçti. Bu sohbetimizin üzerine Turizm ve Çevre Bakanlığı Müdürü geldi ve benim bu hususta söz sahibi olmadığımı söyledi, tepkisi ile beni halkın önünde rencide etti. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı. Sabah tesise gittiğimde halkın birçoğu oradaydı. Yargıya başvuracağız. Artık ‘ben bakanım, müsteşarım, sahipsiz köyde istediğimi yaparım’ gibi düşüncelere kimse kapılmasın. Burası halkındır ben de bu halkın temsilcisi olarak halkımın çıkarları ve istediği doğrultusunda mücadelemi yasal zeminde sonuna kadar sürdüreceğim.”

Ataöv: Gereken açıklamayı bakan yapacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müdürü Hakan Ataöv ise konu ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada, “Hiç kimse ile hiçbir tartışma yaşanmadı. Benim ağzımdan tek bir kelime dahi çıkmadı. Karpaz Arch House konusunda Sayın Bakanımız gereken açıklamayı da basına yapacaktır” ifadelerini kullandı.