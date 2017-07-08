Çözüm bize çözüm, çözümsüzlük bize...

Büyük bir hayal kırıklığı herkeste...

Çözüm isteyen ya da istemeyen...

Herkes Yen'i bir şeyler olacağına inanıyor.

Yavaş...

Sen eskisin.

Senin kafan eski...

Halen siyaset üzerinden her türlü hakkı elde edebileceğini düşünüyorsun.

Adalet duygun gelişmemiş.

Adaleti sadece kendin için istiyorsun...

Dünyalı olmak gibi bir derdin de yok.

Sürükleniyorsun...

Dere seni nereye götürürse götürsün, yanında bir de kütük taşıma derdindesin.

Ne istiyorsun bir sor kendine.,,

Adaletli bir düzen mi?

Hüseyin Ekmekçi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayınız...