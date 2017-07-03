Çözümsüzlük bulutlarını dağıtacak zarf bekleniyor

Crans Montana’da başta BM olmak üzere tüm tarafların da gözleri Kıbrıs Rum tarafının bugün BM’ye sunacağı önerilere kilitlendi.

Crans Montana’nın bulutlar arkasında gizlendiği sabah saatlerinde heyecanlı bir bekleyiş var. Konferans merkezindeki sessizlik az sonra heyetlerin gelişi ile dağılacak. Ama Kıbrıs sorununun üzerine çöken çözümsüzlük bulutunun dağılıp dağılmayacağını, Rum lider Anastasiadis’in BM’ye yazılı sunacağı paketinde, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda adım atıp atmayacağı belirleyecek.

Kıbrıs Rum tarafı, iki kurucu devletin eşitliği temelinde kurulması hedeflenen federal ortaklıkta Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içine sindirdiğini gösteren adımlar atmazsa, konferansın çözümle sonuçlanma ihtimali büyük riske girecek.

Bugün Rum lider Anastasiadis’in masaya koyacağı pakette, federal kurumlar ve organlarda Kıbrıslı Türklerin karar mekanizmalarına etkin katılımı konusunda ilk kez bir yakınlaşma adımı atması bekleniyor.

Seçim rüzgarlarının etkisindeki Rum lider, federal çözüm karşıtı partilerin tabanını kaybetmemek için uzun süredir Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda çok katı bir tutum sergiliyor.

Bu katı tutum, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Rumların federal çözüm konusundaki samimiyetlerini sorgulamasına neden olmuştu. Dönüşümlü başkanlık konusunda Rum liderin tutumu, süreçteki samimiyetine kuşku düşürmüştü.

Kıbrıs Rum tarafının yönetim ve güç paylaşımını nüfus oranlarına göre düzenleme eğilimine, Kıbrıs Türk tarafı “Dünyadaki hiçbir federal ortaklıkta yönetim paylaşımında nüfus oranları bir kriter değildir” cevabını veriyor.