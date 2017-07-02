Crans Montana'da beşinci gün

Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana’da yarın devam edecek Kıbrıs Konferansı öncesinde TC ve KKTC heyetleri ile değerlendirmelerini sürdürüyor.

Akıncı, müzakere heyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile toplantılarının ardından Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Çalışma toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Türk müzakere heyeti, bugünkü çalışma ve görüşmeler öncesi ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Pazartesi devam edecek Kıbrıs Konferansı’na yönelik hazırlıklar, gün boyu yürütülecek resmi temas ve görüşmeler değerlendirildi.

Akıncı Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana’da Pazartesi devam edecek Kıbrıs Konferansı öncesinde müzakere heyeti ile yaptığı toplantının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

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