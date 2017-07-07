Crans Montana’da büyük tehlike…

Crans Montana’daki Kıbrıs zirvesi ile ilgili elde ettiğim son dehşetengiz bilgileri siz sevgili okuyucularım ile paylaşıyorum;

Zirve büyük bir tehdit altındadır.

Öylesi bilgilere ulaştım ki dehşete kapıldım.

Her kim nasıl organize etti bilmiyorum ama bugünden itibaren zirvenin “güvenliğini” kimse garanti edemeyecek bir durumdadır.

Görüşmelerde boncuk boncuk ter döküp de garantiler konusunda birbirleriyle kavga edenlerin durumlarının “garantide” olduğunu artık pek sanmıyorum.

Açıkça söylemem gerekirse bu zirve, bugünden itibaren dağılma, parçalanma ve kendi kendini iptal etme durumlarıyla karşı karşıyadır.

Eşleriyle birlikte romantik yürüyüşler veya teleferik gezintileri yapan liderler belki değil ama tüm ekipleri, ol cümle tüm korumalar ve bizim gazeteci taifesinin zirveyi terk edip, başka bir “zirvenin” peşine takılması durumları mevcuttur.

Ne zirvesi mi?

Açıklayayım efendim: Rahmetli Denktaş’ın deyimi ile “internetlerden gelen bilgilere göre” Crans Montana’da bugün başlayacak ve 3 gün sürecek “bir acayip” zirve var..

Bugün başlayacak zirvenin adı “bekarlar buluşması…”

Zirvenin internet sayfasını detaylarıyla inceledim.

Uh anam anam!

Avrupa’nın birçok ülkesinden bekar erkek ve kadınlar yılın bu ayında Crans Montana’da bir zirve düzeliyorlarmış.

Binlerce erkek ve kadın Montana tepelerinde buluşup felekten 3 gece yaşıyorlarmış.

Dağ yürüyüşleri, tahta evlerde konaklama, gölde anadan üryan yüzme, doğada dans ve yoga partileri, lüks otellerde şampanya eşliğinde dans partileri, romantik odalarda mum ışığında birbirlerini tanıma seansları ve daha neler neler.

Bu zirvenin duyurulduğu internet sitesinde erkeklere yönelik “ciddi” bir uyarı da yapılıyor;

Zirveye gelen erkek sayısı bayanların yarısı kadarmış. Bu durum da birtakım kıskançlık sorunlarına yol açıyormuş.

Dolayısı ile zirveye yoğun katılım göstermeleri için Avrupalı erkekler teşvik ediliyor.

Aman tanrım;

Kıbrıs zirvesine katılanların yüzde doksanının erkek olduğunu göz önüne alırsak bu gerçekten tehlikeli bir durumdur.

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Şaka bir yana, bizim zirve, bugün başlayacak olan “bekarlar zirvesi” tehdidini aşabilir fakat kendi kendilerine yarattıkları sorunları zor aşacak gibi görünüyor.

Bu yazı dün akşam saatlerinde 20:00 gibi kaleme alındığında, taraflar arasında uçurum vardı.

Samuel Becekt’in Godos’sunu bekler gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutteres bekleniyordu ki hiç gelmeyen Godo’nun aksine sihirli bir değnek ile dokunsun ve çözümü sağlasın.

Şahsi görüşüm şudur;

Gutteres’ten çözüm beklemek ölü gözünden gözyaşı beklemek gibi bir şeydir.

Eğer sizin anlaşmaya niyetiniz yoksa sizi hiçbir “yabancı” anlaştıramaz.

Ve Kıbrıs’ın tarihi de Kıbrıslıların kendi başlarına anlaşamadıkları deneyimlerle doludur.

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Bu karamsar yazı için “barışçıl” okurlarımdan özür dilerin ve kendilerini Havadis gazetesini okumaya, Havadis TV’nin canlı yayınlarını takip etmeye davet ederim.

İşin gerçeği Havadis’te ve Hüseyin Ekmekçi ile Mete Tümerkan’ın Havadis TV’de yaptıkları canlı yayınlarda mevcuttur.

Böylesi bir kritik dönemde yapmayı bildiğimiz tek iş budur.

İşimizi yapıyoruz…