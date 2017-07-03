Crans Montana’da kritik toplantı

Crans Montana'fda tarafların paketleri sunmasının ardından ilk toplantı 45 dakika rötarlı başladı.

Toplantının gecikmeli başlamasının nedeni BM Genel Sekreteri'nin KIbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin Rum Ldier Nikos Anastasiades ile ayrı bir görüşme yapması nedeni ile geç başladı.

Tarafların bu görüşmede sabah saatlerinde sunulan görüşler üzerinde yakınlaşma eksersizi yapmaları bekleniyor.

Tarafların pozisyonları arasında büyük farklılıklar bulunduğu gelen ilk haberler arasında

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm tarafların BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmalarının ardından Rum liderle ilk toplantısında bir araya geldi.

İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.