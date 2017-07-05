Crans Montana'da sabah toplantısı iptal!

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı bugün 8’inci gününde.

Konferansın bu sabah için öngörülen programında değişiklik oldu. Heyetlerin yapacağı hazırlık toplantıları nedeniyle bu sabah için planalanan heyetler arası toplantı yapılmıyor. Heyetlerin kendi içlerinde çalışma toplantılarına devam edeceği açıklandı. Programdaki diğer değişikliklerin ise gün içinde açıklanması bekleniyor.

Müzakerelerin dünkü bölümünde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e, dönüşümlü başkanlık konusunda açılım yapması gerektiğinin söylendiği ve Eide’nin bu talebinin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın sert tepkisine neden olduğu ifade ediliyor.