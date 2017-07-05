Crans Montana’da sekizinci gün programı açıklandı

Crans Montana’da Kıbrıs konferansının sekizinci gün programı açıklandı.

Kıbrıs sorununa iki kurucu devlet esasına dayanan federal çözüm bulma amacıyla Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler sabah saatlerinden bu yana kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının programları ise az önce açıklandı.

Taraflarn askıda kalan konuları ele aldığı 2. masa toplantısı saat 19.00’da, garantörlerin de yer aldığı 1. masa toplantısı ise saat 20.30’da başlayacak.