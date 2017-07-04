Crans Montana’da sessiz bekleyiş

Rum Lider Nikos Anastasiades çözümden sonra garantilerin kısa bir süre daha devamını ve o kısa sürenin sonunda koşulsuz bir şekilde ortadan kalkmasını istiyor.

Yani öyle ya da böyle sıfır garantiyi öneriyor.

Ambalajını değiştirerek.

Bir süre garantilerin devamına yeşil ışık yakar gibi yaparak bunu yapıyor.

“Sunset clause” (Takvime bağlı) diye özetlenebilecek Nikos Anastasiades’in talebine Türk tarafı kesinlikle karşı çıkıyor.

Türk tarafının önerisi bu konuda çok net.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Crans Montana’daki Konferansın ilk gününde sözlü olarak ortaya koyduğu öneri dün de yazılı olarak sunuldu.

Türk askeri birliklerinin tatmin edici bir sayıda çözümün ilk gününde geri çekilmeye başlanacağını öngören bu öneriye göre, garantiler de on-on beş yıllık bir izleme dönemi sonrasında Federal Kıbrıs’ın işlevselliğine bağlı olarak gözden geçirileceği belirtiliyor.

Yani Türk tarafı izleme süreci ve onu takiben bir gözden geçirme, öneriyor.

Gözden geçirerek uygulamayı izlemeye ve ona göre adım atmaya önem veriyor.

Uygulama ve gözetim mekanizmasında Yunanistan ile Türkiye’nin de yer almasını ve uygulamayı birlikte takip etmeyi istiyor.

Konferans’ın ilk gününde tek bir açıklama geldi.

O da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan.

Çavuşoğlu Türk tarafının önerisinin bir adım önde olduğunu söylerken Rum tarafınınkinin ise bir adım geride olduğunu belirtti.

Konferansta en kritik gün dündü.

Taraflar önerilerini paket anlayışı içinde sundular.

Rum tarafı önce güvenlik ve garantilerle ilgili öneri paketlerinin sunulmasını istedi.

Kabul görmeyince altı konu başlığına ilişkin paketler sunuldu.

Paketlerdeki görüşler ağırlıklı olarak tarafların müzakerelere başlama pozisyonunu içeriyor.

Yani tüm taraflar pazarlığı yukarıdan açtılar.

İlk gelen bilgiler öneriler arasında yapılacak olan yakınlaşma sağlanması eksersizlerinin çok kolay olmayacağı yönünde.

Crans Montana’da en kritik gün başlarken, müzakerelere Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk gemisine ateş açmasının gölgesi düştü.

Paketlerin sunulması sonrasında BM ilk olarak, paketlerde yer alan görüş ve önerilerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu çerçeve ve yazdığı sorularla ne kadar uyumlu olduğuna baktı.

Rum tarafının buna uymadığı tespit edildi ve paketini gözden geçirmesi istendi.

Bunun için de liderler arasında dün yapılması gereken toplantı 45 dakika geç başladı.

BM’nin amacı, tarafları bu çerçeve içerisinde tutarak var olan ayrılıkları gidermek ve yakınlaşma sağlama eksersizi gerçekleştirmek.

Bunun başarılabilmesi halinde ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarabilecek bir noktaya gelmek.

Bu tabii ki çok kolay olmayacak. Hele de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in olmadığı bir ortamda…

Gelinen aşamada bugün yapılacak görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde garantör ülkelerin Başbakanları ve BM Genel Sekreteri Guterres Crans Montana’ya gelmeye hazır. Bu konuyu teyid etmiş durumdalar.

Yani herşey bugün yapılacak görüşmelere göre şekillenecek:

Crans Montana’da ilk gün geride kalırken taraflarda tam bir sessizlik hakim.

Bu sessizlik biraz da fırtına öncesindeki sessizlik gibi.

Ve çok fazla uzun da sürmeyecek.