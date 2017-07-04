Crans Montana'da yakınlaşma arayışı sürüyor

Kıbrıs Konferansı, saat 19.30’da beşli fotmatta yeniden toplandı.Toplantıya, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katıldı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantı öncesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir görüşme yaptı.

Gelen bilgilere göre ikinci masada bazı ilerlemeler sağlandığı ve devam etmekte olan birinci masa toplantısında da havanın olumlu olduğu bildiriliyor.

Taraflar BM Genel Sekreteri Guterres'in kendi mutabakatları ile belirlediği çerçeve içeirsinde ilk kez bu akşam bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede beklenen şekilde yakınlaşmalar sağlanması halinde yarın yapılacak bir ve ikinci masa görüşmelerinde yeni yakınlaşmalar sağlanmasına fırsat yaratacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yarın yapılacak görüşmelerde olumlu hava devam eder ve yeni ilerlemeler sağlanırsa Perşembe günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'na gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.