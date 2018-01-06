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CTP, İnönü Meydanı’nda büyük miting yapıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün İnönü Meydanı’nda büyük miting gerçekleştiriyor.

06/01/2018

CTP, İnönü Meydanı’nda büyük miting yapıyor!
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CTP, 6 Ocak bugün, İnönü Meydanı’nda büyük miting gerçekleştiriyor. 7 Ocak seçimleri öncesi seçim yasaklarının başlayacağı gün Lefkoşa’da buluşacak adaylar son kez halkın karşısına çıkacak.

Etkinlikte ülkenin sevilen gruplarından RAST sahne alacak. Milletvekili adaylarının kortej eşliğinde alana girmesiyle devam edecek mitingte, adaylar sahneye çağrılarak tanıtılacak. Miting, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın halka seslenmesiyle devam edecek ve sinevizyon gösterisiyle etkinlik son bulacak.

Facebook'ta da "Birlikte Son Bir Hissa!" adlı etkinlik grubu açıldı.



TAGS: CTP, İnönü Meydanı
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