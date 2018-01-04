CTP adayı Mustafa Ergüven hedeflerini açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili adayı Mustafa Ergüven, ulaşım alanında hedeflerinin kaliteli ve güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu kaydetti.

Ergüven, iktidara gelmeleri halinde; hava yolu ulaşımındaki maliyetlerin düşürülmesi ve halkın daha uygun fiyatlarla hava ulaşımını kullanabilmesini sağlayacaklarını, deniz limanlarında modern tesisler yaparak limanları birer turistik cazibe merkezine dönüştüreceklerini ve ithalat, ihracat işlemlerinin daha pratik ve daha uygun maliyetlerle yapılabilmesini sağlayacaklarını, kara yolu ulaşımında yol güvenliği ve araç güvenliği başta olmak üzere trafik güvenliğini ön planda tutarak vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlayacak düzenlemeleri yapacaklarını ve denetimlerin daha verimli hale getirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

“Toplu ulaşım sistemi geliştirilecek”

Mustafa Ergüven, ayrıca büyük bir eksiklik olarak gördükleri toplu ulaşım sistemini geliştireceklerini söyledi.

Ergüben, “Halkın toplu ulaşım sistemini kullanarak hem zamandan tasarruf edecek hem de daha güvenli bir ulaşım imkanı yaratacak olanakların sunulması için KKTC ölçeğindeki ülkeler incelenmiş ve buna uygun ülkemizin koşullarını göz önünde bulunduran bir sistem ön görülmüştür. Şuanda toplu taşımacılıkta hem güvenli olmayan hem de kalitesiz araçlarla hizmet verilmekte, aynı zamanda etkin bir ulaşım ağı gerçekleştirilememektedir. Oluşturulması için üzerinde çalışmalar yapılan toplu taşıma master planı bu soruna etkin bir çözüm üretmemektedir. Bununla ilgili olarak ilgili paydaşlarla istişare içerisinde hem halkımızın hem öğrencilerin hem de turistlerin ülkemiz içerisinde istediği noktadan istediği noktaya gidebilmesine olanak verecek bir ağın oluşturulması için çalışma başlatacağız” diye konuştu.

Mustafa Ergüven, “Hali hazırda her yıl ödenen milyonlarca liralık toplu taşıma ödeneğinin daha verimli kullanılarak bu sistemin geliştirilmesi için harcanmasını düşünmekteyiz. Bunu yaparken de ne mevcut taşımacılık şirketlerinin ne de ilgili diğer paydaşların olumsuz yönde etkilenmemesine özen gösterilecektir” dedi.

“Limanların kapasitesi arttırılacak”

Mustafa Ergüven, limanların kapasitesinin ve imkanlarının artırılması ile ilgili de çalışmaları olduğunu kaydederek, “limanların kapasitesinin ve imkanlarının artırılması sureti ile yurt dışından gelen yolcu gemilerine kaliteli hizmet sunmak, gemi geliş gidişlerinde bir artış sağlanarak deniz turizminin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amaçlanmaktadır” dedi.

Ergüven, bu bağlamda hem Mağusa Limanı’nın hem de Girne Limanı’nın geliştirilmesi ile alakalı çalışmaları yaptıklarını söyledi, “Göreve gelir gelmez adım atarak bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesi için ve bu değerlerimizin hem turizm sektörüne hem de halkımıza daha kaliteli hizmet verebilecek bir standarda kavuşması için çalışacağız” diye konuştu.

Ergüven, “Cumhuriyetçi Türk Partisi geliştirmiş olduğu politikalar ile Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal anlamda daha müreffeh bir yaşam düzeyine kavuşması için tüm kadroları ile hazır beklemektedir” dedi.