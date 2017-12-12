CTP adayları halka tanıtılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayları yarın halka tanıtılacak. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak etkinlik, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın katılımcılara hitabıyla devam edecek.

Rast müzik grubunun sahne alacağı etkinlikte saat 20.00’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma gerçekleştirecek. Konuşmanın ardından sahneye çağrılacak adayların tanıtımı yapılacak. Etkinlik tüm televizyonlar için canlı aktarılacak.

Açıklamaya göre, etkinlikte basın emekçileri için kablosuz internet sağlanacak ve oluşturulan özel alanlarda röportaj ve çekim yapılmasına imkan sağlanacak.