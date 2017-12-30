CTP Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret etti

TP basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP’nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı hakkında bilgi verilen toplantılarda yurttaşlar düzenin nasıl değişeceği konusunda sorular sordu.



Erhürman konuşmasında Başbakan Özgürgün’ün banka hesapları konusundaki iddialara değinerek Özgürgünü ve UBP’yi eleştirdi.





“ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ, YENİ DÜZENİ İNŞA EDECEĞİZ”



Ülkede kaynak sıkıntısı olmadığını, planlama sorunu olduğunu kaydeden Erhürman, kaynakların doğru kullanılacağını, CTP’nin kalkınma programını halkla el ele verip uygulayacaklarını ifade etti.



Erhürmen şöyle konuştu:



“Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’mızı halkımızın takdirine sunduk ve her gittiğimiz yerde olumlu tepkiler aldık. Bu yüzden bu seçim tikçik mikçik seçimi değil. Bu seçim haysiyet, adalet, üretim ve hizmet seçimidir.



Bu ülkede artık üretelim, adil, onurlu bir sistem kuralım. Karar bunun kararıdır. Bu memleketin insanı zekidir, çalışkandır, yaratıcıdır, girişimcidir. Beni umutlandıran şey de budur. Çalışıp, başaracağız, yeni düzeni hep birlikte inşa edeceğiz.”