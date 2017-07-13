CTP: Crans Montana’daki yakınlaşmalar heba edilmemeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılarak Kıbrıs Sorununun geldiği son nokta hakkında bilgilendirmeler yaptı. CTP’yi Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında Dışilişkiler Sekreteri ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan temsil etti. Konseyin açılış konuşması Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapıldı. Konseye hitaben bir konuşma yapan Dışilişkiler Sekreteri ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, geçtiğimiz hafta İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansının başarıya ulaşamadan sona erdiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de konferansa katılarak olumlu bir sonuca ulaşılması için çaba gösterdiğini dile getiren Armağan Candan, bu çabaların da yetersiz kaldığını belirtti.

“BUGÜNE KADAR ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ”

Müzakere sürecinin iki yıldır Kıbrıs’taki liderler arasında sürdürüldüğüne değinen Candan, iki liderin iki kesimli iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı siyasi bir çözüme ulaşılması için müzakere yürüttüklerini ifade etti. Bugüne kadar birçok konuda ilerleme sağlandığına değinen Candan, ilgili bütün tarafların katıldığı Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının çözüm için ciddi bir fırsat olduğunu ancak istenilen sonucun elde edilemediğini vurguladı. Önümüzdeki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Armağan Candan, müzakerelerde son iki yılda ve ayrıca Crans Montana’da sağlanan yakınlaşmaların heba edilmemesi ve bundan sonraki sürecin bu yakınlaşmaların üzerine kurgulanması gerektiğinin altını çizdi.

“KIBRIS’TAKİ STATÜKONUN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEMESİ GEREKİYOR”

Uluslararası topluma da çağrı yapan Armağan Candan, mevcut statükonun bu şekilde devam etmesine tahammül gösterilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Candan, “Çünkü mevcut statükonun ne Kıbrıslı Türklere ne Kıbırslı Rumlara ne de Türkiye ile Yunanistan’a herhangi bir faydası vardır” dedi. Kıbrıs sorununun aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) sorunu olduğunu da dile getiren Candan, bu sorunun çözülmesinin enerji başta olmak üzere birçok alanda Doğu Akdeniz’de işbirliği olanaklarını ortaya çıkaracağını ve bu bölgede istikrarın önünü açacağını ifade etti.

“GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER DESTEKLENMELİ”

Bir yandan karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşma çabası sürerken, bu olana kadar Kıbrıs’taki halkların yakınlaşması için güven artırıcı önlemlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Armağan Candan, uzun yıllardır çözümsüzlük koşullarında ve uluslararası sistemin dışında yaşamaya mahkum edilmiş Kıbrıslı Türklerin de bu duruma daha fazla tahammül edecek sabrının kalmadığını dile getirdi. Uluslararası toplumun kapsamlı çözüm olana kadar Kıbrıslı Türklere vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi ve izolasyonları kaldırması çağrısı yapan Armağan Candan, “Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün yeni gerginliklere gebedir. Sürmekte olan doğalgaz araştırmaları da maalesef bu durumda bize işbirliği değil gerginlik getirmektedir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.