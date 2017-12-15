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CTP, “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı” nı açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün Bedesten’de düzenlediği basın toplantısıyla Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı açıkladı.

15/12/2017

CTP, “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı” nı açıkladı
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Tüm CTP Milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, detaylı sunumlarla CTP’nin Ekonomik ve Kalkınma Programı’nı açıkladı.

Erhürman, “iki yıldan beri önemsediğimiz bir şeyi sürekli vurguluyoruz. Bu ülkede bizim politikalarımızın merkezine ekonomik ve sosyal
kalkınmayı almamız gerekiyor. Bu sorunları çözmedikçe varoluşsal problemlerimizi aşmamız mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

 



TAGS: Erhürman, Seçim Manifestosu, ctp
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