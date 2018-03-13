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CTP Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı

Genel Başkan Bertu Dedeler...

13/03/2018

CTP Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, 3 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği kongrenin ardından Gençlik Meclisi’ni topladı ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Bertu Dedeler başkanlığında toplanan Gençlik Meclisi’nde görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Bertu Dedeler: Genel Başkan

Melis Yaba: Genel Sekreter

Tufan Vudalı: Örgüt Sekreteri

Çağkan Kabataş: Propaganda ve İletişim Sekreteri

Veli Ardıç: Mali Sekreter

Reyhan Soyseven: Sivil Toplum Örgütleri Sekreteri

Hasan Oğuzkan: Yerel Yönetimler Sekreteri

Hasan Cankoy: Eylem ve Koordinasyon Sekreteri

Barış Önel: Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Sekreteri

İmran Kunduracı: Sosyal Aktiviteler Sekreteri

Hasan Kobat: Eğitim ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri

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TAGS: CTP Gençlik Örgütü
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