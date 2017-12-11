CTP Genel Başkanı Erhürman'dan net mesaj

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken genel seçimden sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’yle (DP) koalisyon ortağı olmayı istemediğini söyledi.

Erhürman, CTP’nin 47 yıllık bir geçmişi bulunduğunu, tüzüğe göre de en yetkili karar organının parti meclisi olduğuna işaret ederek “Seçim biter, parti meclisi toplanır ne karar verir onu bilemem ama o zaman oyum ‘hayır’ olacak” dedi.

İki yıllık bir tecrübe yaşadığını, UBP ve DP’yle koalisyon kurmaları halinde hedefledikleri hiçbir işi yapamayacaklarını düşünen Erhürman, “Kırsal kesim arsası ve vatandaşlık dağıtarak uygulanan patronaj sistemi bu iki siyasi parti için tek modeldir” şeklinde konuştu.

Erhürman, UBP ile DP hükümetinin, 20 ayda 12 bin vatandaşlık verdiğini iddia ederek, “500 vatandaşlığı sen (hükümet), bir günlük turist vizesi alarak gelene verdin. CTP döneminde toplam verilen vatandaşlık 500’ü geçmez” dedi.

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