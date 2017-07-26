CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Anastasiadis'i eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’den yayınlanan Gündemin Rengi programına katılarak, son günlerde Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Espen Barth Eide arasında tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eide’nin, meslenin iki tarafın kamuoyuna tam yansımadığı görüşüyle hareket ettiğini kaydeden Erhürman, “Crans Montana’da Türk tarafı, oraya giden muhalefet de dahil olmak üzere garantiler ve asker konusunda bizim bile tahayyül edemeyeceğimiz açılımlar yaptı” dedi.

Erhürman, bu açılımın sona güne kadar devam ettiğini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bunu ifade ettiğini, Rum tarafının da açılımda bulunması durumunda Türk tarafının daha da açılım yapacağının konuşulduğunu söyledi.

Rum tarafının herşeye rağmen ısrarlı tutumunu koruduğunu kaydeden Erhürman, Türk tarafının yaptığı açılımlar sonucu, Güney Kıbrıs’ın senaryolarının çöktüğünü belirtti.

Tufan Erhürman, Guterres’in “Garantiler sürecin bir parçasıdır, başka anlaşmazıklar da var. Süreç o nedenle çöktü” ifadelerini de hatırlatarak, buna rağmen Rum tarafının tüm açıklamalarının garantiler üzerinden yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Özel Danışman Eide’nin ise durumun böyle olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Erhürman, “Anastasiadis, süreci Türkiye ile özdeşleştirmeye çalışıyor ve Eide bu kez bunu bozdu. Daha önce diplomatlar açıklama yapmazdı. Ancak, son baharda başka bir alanda yol alacak olan Eide’nin bir beklentisi yok. Bu nedenle sürece diğer özel temsilcilerden farklı bir nokta koydu” dedi.

Erhürman, Rum Lider Anastasiadis’in tutanakların yayınlanması söylemlerini de değerlendirerek, tutanakların yayınlanması durumunda iki tarafın da doğru ve kuşku duymadan bilgilenmesinin sağlanmış olacağını belirtti.

Bunun ise halkların sürece dahil olması anlamına geleceğini kaydeden Erhürman, bunun halkları nereye taşıyacağının da yaşanarak görüleceğini vuguladı.