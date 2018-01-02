CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gazetecilerle buluştu

Erhürman gazetecilerle buluştu:

Yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşmede yeni bir dönem başlayacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bazı gazeteci ve köşe yazarları ile gazete ve

televizyon yöneticileriyle buluştu. Manifestonun ikinci kısmı olan Demokratikleşme

Paketi’nin de paylaşıldığı toplantıda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı hakkında

da detaylı bilgi verildi. CTP’nin yeni dönem politikalarının merkezinde ekonominin

olduğu üzerinde duran Erhürman, ilk bölümde manifestodan bilgi aktardı, ikinci

bölümde soruları yanıtladı. Lefkoşa’da genç girişimcilerin hayata döndürdüğü Alice

Home’da gerçekleştirilen toplantıda haysiyet, adalet, üretim ve hizmet etrafında

şekillenen politikalar paylaşıldı. Turizmin odak noktasına alındığını kaydeden

Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin Karpaz’a dahi el attığını, şimdi de kalkmış

‘emirname yırtılıp atılacak’ dediklerini belirterek, CTP’nin, Karpaz bölgesinde tarım,

alternatif turizm ve eğitim odaklı bir kalkınma planı hazırladığını, bu bölgeyi

kalkınmada öncelikli bölge olarak belirlediğini ve bölge gençlerine istihdam ve girişim

olanakları yaratmayı hedeflediğini, imar planını iki yıl içerisinde özel sektörden ve

üniversitelerden de hizmet alarak hazırlamayı programladığını, UBP’nin bu tavrının

bölgenin mahvolmasına sebep olabileceğini söyledi. Erhürman ilçeler bazında

atılacak büyük adımlardan da bahsederek, Girne ve Mağusa limanlarına marina

yapılması ve Lefkoşa ve Mağusa sur içi, Girne antik liman bölgesi ve Lefke kasaba

bölgesinde ‘old town’ların yaratılması için plan ve projelerinin hazır olduğunu

kaydetti. Erhürman, CTP’nin görev süresi boyunca teşviklerin de yapılacak planlar

çerçevesinde verileceğini söyledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Göreve gelir gelmez, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın, “Bakanlar Kurulu, ehil ve

uygun gördüğü herhangi bir kişiye, ismen veya makam olarak, işlenen herhangi bir

suç ile ilgili olarak, soruşturma yapmak için yetki verebilir” hükmünün kullanılarak,

gündemde önemli yer tutan yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına derhal

başlanacağını kaydeden Erhürman, özel soruşturma memurları vasıtasıyla bu

soruşturmalardan hızla sonuç alınacağını belirtti. Yolsuzlukları daha hızlı tespit etmek

ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemler başlatmak için gerekli adımların hızla

atılacağını ifade eden Erhürman, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nda yapılacak

değişikliklerle Yasa kapsamına giren tüm kişilerin haksız mal edinme, mal kaçırma

veya gizlemesinin önüne geçilmesi için daha etkin ve hesap vermeyi zorlayıcı

mekanizmaların devreye sokulacağı üzerinde durarak, CTP’nin hükümette olduğu

2014 yılında güncellenerek işlevsel hale gelmesi sağlanan Bilgi Edinme Hakkı

Yasası’nın yarattığı olumlu zeminin elektronik ortam dahil kapsamı genişletilerek,

işlevselliğinin daha da artırılmasının sağlanacağını kaydetti. Erhürman yasaların AB

mevzuatı ile uyumlaştırılması sürecine de yeniden başlanacağını söyledi.

GÖÇ YASASI’NIN YARATTIĞI EŞİTSİZLİK GİDERİLECEK

47/2010 sayılı “Göç Yasası” adıyla bilinen Yasa başta olmak üzere, yaptıkları iş,

çalışma koşulları, üstlendikleri yetki ve sorumluluk arasında fark bulunmayanlara

farklı uygulama yapılmasına yol açan yasaların bütçe olanakları çerçevesinde

kademeli olarak ve süratle eşitlik ilkesine uygun hale getirileceğini ifade eden

Erhürman, “bizimkisi bir var oluş planı ve bu seçim de var oluş seçimidir. Gençlerin

bu ülkeye tutunmaları için çalışacağız, en önemli gayemiz bu. Bu ülkenin kaymak

tabakasını beyin göçüne veriyoruz. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Erhürman asgari

ücret konusuna da değinerek sol bir parti olarak kişi başına düşen milli geliri

önemsediklerini ancak adil gelir dağılımını de en az onun kadar çok önemsediklerini

söyledi. Erhürman, “sadece daha çok üreteceğimiz ve daha fazla gelir elde

edeceğimiz bir sistem değil, aynı zamanda daha adil bölüşeceğimiz bir sistem de

yaratma hedefindeyiz. Asgari ücret asgaridir ama bizim dönemimizde kıdeme ve

uzmanlaşmaya bağlı olarak artırılması gündeme gelecek. Kıdeme, uzmanlaşmaya

göre asgari ücret tabanları oluşturulacak” dedi.

ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Demokrasi ve insan haklarının gelişmesi adına mevzuatın ve uygulamanın Avrupa

İnsan Hakları Sözleşmesi, ek protokolleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin

konuyla ilgili içtihadı çerçevesinde şekillendirileceğinin altını çizen Erhürman,

“ülkemizde yaşayan veya bulunan ve mülteci olmasından, cinsiyetinden, cinsel

kimliğinden, cinsel yöneliminden, etnik kimliğinden, dini veya mezhepsel inancından,

doğum yerinden, yabancı uyruklu olmasından, engelinden, yaşlı veya çocuk

olmasından veya benzer sebeplerden dolayı çeşitli düzeylerde ayrımcılıkla karşılaşan

kesimlerin, mevzuattan, uygulamadan veya yaygın toplumsal algıdan kaynaklı

sorunları insan haklarıyla ilgili uluslararası düzenlemelerden ve kriterlerden hareketle

yeniden ele alınacaktır” dedi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmasının

önünün açılabilmesi için gerekli olan mevzuat değişikliği çalışmalarının başlatılacağını

açıklayan Erhürman, vicdani ret hakkının da düzenleneceğini belirtti. Kişilerin zorunlu

din derslerine katılmama haklarının mevzuatta ve uygulamada korunacağını ifade

eden Erhürman, “ülkede yaşayan insanlarımızın kendi din ve mezheplerine yönelik

eğitim alma ve ibadet haklarını kullanmaları sağlanacak” dedi. Erhürman ayrıca özel

sektörde sendikalaşma hakkının kullanılabilmesi için teşvikler ve destekler

sağlanacağını da belirtti.

HAKSIZ VE KEYFİ YURTTAŞLIK DAĞITMAYA SON

Yurttaşlık Yasası’nda yer alan, Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınması zorunlu

görülenlerin Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınmasına olanak tanıyan

hükmün kaldırılacağını açıklayan Erhürman, Yurttaşlık Yasası’nda yer alan ve ülkeye

çeşitli alanlarda katkısı olacakların Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınmasına

olanak tanıyan hükmün ayrıntılı gerekçelere bağlanacağını ve yurttaşlığa alınmada

keyfiliğin ortadan kaldırılacağını kaydetti. Yabancı işçi çalıştırma koşullarının da

yeniden düzenleneceğini belirten Erhürman, “yabancı işçilerin ülkemizde çalışma

süreleri sıkı bir denetime tabi tutulacak ve yalnızca ülkede gerçekten ihtiyaç duyulan

alanlarda çalışan yabancı işçilerin yurttaşlığa başvuru hakkı kazandıracak sürelerle

ülkede çalışmalarına olanak tanınacak” dedi.

HÜKÜMET PROGRAMI VE KOALİSYONLAR

Erhürman bir soru üzerine olası koalisyon hükümeti kurma konusundaki görüşlerini

ise şöyle aktardı:

“UBP ile hükümet kurmayız dışında bu yönde başka bir açıklama yapmadık. Yalnız

şunu söylemeliyim ki bu kez kırmızı çizgilerimiz daha da önemlidir. Biz oturduk ve

ciddi ciddi çalıştık; bu ülkeyi önümüzdeki beş yıl için, on yıl için, onbeş yıl için

planladık, programladık. Bizimle aynı çizgide olanlarla görüşürüz ve yapanın yanına

kar kalmayacak uygulamaları da kabul etmeleri koşuluyla koalisyonu konuşuruz. Eğer

tek başına hükümet kuramazsak bu temel yaklaşımı, planı programı, hesap sormayı

içeren bir koalisyonu görüşmeye hazırız. Başbakan olur olmaz bekleyen dosyalar için

bakanlar kurulundan özel soruşturmacı atayacağım. UBP ile koalisyon kurmamız bu

nedenle mümkün olmayacak. Hükümet programına koydukları hiçbir şeyi yapmayan

bir partidir bu. CTP dünün hesabını sormaya, yarınları ise programı ve kadrosuyla

kurmaya geliyor. Yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşmede yeni bir dönem

başlayacak”.