CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gazetecilerle buluştu
Erhürman gazetecilerle buluştu:
02/01/2018
Erhürman gazetecilerle buluştu:
Yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşmede yeni bir dönem başlayacak
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bazı gazeteci ve köşe yazarları ile gazete ve
televizyon yöneticileriyle buluştu. Manifestonun ikinci kısmı olan Demokratikleşme
Paketi’nin de paylaşıldığı toplantıda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı hakkında
da detaylı bilgi verildi. CTP’nin yeni dönem politikalarının merkezinde ekonominin
olduğu üzerinde duran Erhürman, ilk bölümde manifestodan bilgi aktardı, ikinci
bölümde soruları yanıtladı. Lefkoşa’da genç girişimcilerin hayata döndürdüğü Alice
Home’da gerçekleştirilen toplantıda haysiyet, adalet, üretim ve hizmet etrafında
şekillenen politikalar paylaşıldı. Turizmin odak noktasına alındığını kaydeden
Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin Karpaz’a dahi el attığını, şimdi de kalkmış
‘emirname yırtılıp atılacak’ dediklerini belirterek, CTP’nin, Karpaz bölgesinde tarım,
alternatif turizm ve eğitim odaklı bir kalkınma planı hazırladığını, bu bölgeyi
kalkınmada öncelikli bölge olarak belirlediğini ve bölge gençlerine istihdam ve girişim
olanakları yaratmayı hedeflediğini, imar planını iki yıl içerisinde özel sektörden ve
üniversitelerden de hizmet alarak hazırlamayı programladığını, UBP’nin bu tavrının
bölgenin mahvolmasına sebep olabileceğini söyledi. Erhürman ilçeler bazında
atılacak büyük adımlardan da bahsederek, Girne ve Mağusa limanlarına marina
yapılması ve Lefkoşa ve Mağusa sur içi, Girne antik liman bölgesi ve Lefke kasaba
bölgesinde ‘old town’ların yaratılması için plan ve projelerinin hazır olduğunu
kaydetti. Erhürman, CTP’nin görev süresi boyunca teşviklerin de yapılacak planlar
çerçevesinde verileceğini söyledi.
YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
Göreve gelir gelmez, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın, “Bakanlar Kurulu, ehil ve
uygun gördüğü herhangi bir kişiye, ismen veya makam olarak, işlenen herhangi bir
suç ile ilgili olarak, soruşturma yapmak için yetki verebilir” hükmünün kullanılarak,
gündemde önemli yer tutan yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına derhal
başlanacağını kaydeden Erhürman, özel soruşturma memurları vasıtasıyla bu
soruşturmalardan hızla sonuç alınacağını belirtti. Yolsuzlukları daha hızlı tespit etmek
ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemler başlatmak için gerekli adımların hızla
atılacağını ifade eden Erhürman, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nda yapılacak
değişikliklerle Yasa kapsamına giren tüm kişilerin haksız mal edinme, mal kaçırma
veya gizlemesinin önüne geçilmesi için daha etkin ve hesap vermeyi zorlayıcı
mekanizmaların devreye sokulacağı üzerinde durarak, CTP’nin hükümette olduğu
2014 yılında güncellenerek işlevsel hale gelmesi sağlanan Bilgi Edinme Hakkı
Yasası’nın yarattığı olumlu zeminin elektronik ortam dahil kapsamı genişletilerek,
işlevselliğinin daha da artırılmasının sağlanacağını kaydetti. Erhürman yasaların AB
mevzuatı ile uyumlaştırılması sürecine de yeniden başlanacağını söyledi.
GÖÇ YASASI’NIN YARATTIĞI EŞİTSİZLİK GİDERİLECEK
47/2010 sayılı “Göç Yasası” adıyla bilinen Yasa başta olmak üzere, yaptıkları iş,
çalışma koşulları, üstlendikleri yetki ve sorumluluk arasında fark bulunmayanlara
farklı uygulama yapılmasına yol açan yasaların bütçe olanakları çerçevesinde
kademeli olarak ve süratle eşitlik ilkesine uygun hale getirileceğini ifade eden
Erhürman, “bizimkisi bir var oluş planı ve bu seçim de var oluş seçimidir. Gençlerin
bu ülkeye tutunmaları için çalışacağız, en önemli gayemiz bu. Bu ülkenin kaymak
tabakasını beyin göçüne veriyoruz. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Erhürman asgari
ücret konusuna da değinerek sol bir parti olarak kişi başına düşen milli geliri
önemsediklerini ancak adil gelir dağılımını de en az onun kadar çok önemsediklerini
söyledi. Erhürman, “sadece daha çok üreteceğimiz ve daha fazla gelir elde
edeceğimiz bir sistem değil, aynı zamanda daha adil bölüşeceğimiz bir sistem de
yaratma hedefindeyiz. Asgari ücret asgaridir ama bizim dönemimizde kıdeme ve
uzmanlaşmaya bağlı olarak artırılması gündeme gelecek. Kıdeme, uzmanlaşmaya
göre asgari ücret tabanları oluşturulacak” dedi.
ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Demokrasi ve insan haklarının gelişmesi adına mevzuatın ve uygulamanın Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi, ek protokolleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
konuyla ilgili içtihadı çerçevesinde şekillendirileceğinin altını çizen Erhürman,
“ülkemizde yaşayan veya bulunan ve mülteci olmasından, cinsiyetinden, cinsel
kimliğinden, cinsel yöneliminden, etnik kimliğinden, dini veya mezhepsel inancından,
doğum yerinden, yabancı uyruklu olmasından, engelinden, yaşlı veya çocuk
olmasından veya benzer sebeplerden dolayı çeşitli düzeylerde ayrımcılıkla karşılaşan
kesimlerin, mevzuattan, uygulamadan veya yaygın toplumsal algıdan kaynaklı
sorunları insan haklarıyla ilgili uluslararası düzenlemelerden ve kriterlerden hareketle
yeniden ele alınacaktır” dedi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmasının
önünün açılabilmesi için gerekli olan mevzuat değişikliği çalışmalarının başlatılacağını
açıklayan Erhürman, vicdani ret hakkının da düzenleneceğini belirtti. Kişilerin zorunlu
din derslerine katılmama haklarının mevzuatta ve uygulamada korunacağını ifade
eden Erhürman, “ülkede yaşayan insanlarımızın kendi din ve mezheplerine yönelik
eğitim alma ve ibadet haklarını kullanmaları sağlanacak” dedi. Erhürman ayrıca özel
sektörde sendikalaşma hakkının kullanılabilmesi için teşvikler ve destekler
sağlanacağını da belirtti.
HAKSIZ VE KEYFİ YURTTAŞLIK DAĞITMAYA SON
Yurttaşlık Yasası’nda yer alan, Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınması zorunlu
görülenlerin Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınmasına olanak tanıyan
hükmün kaldırılacağını açıklayan Erhürman, Yurttaşlık Yasası’nda yer alan ve ülkeye
çeşitli alanlarda katkısı olacakların Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınmasına
olanak tanıyan hükmün ayrıntılı gerekçelere bağlanacağını ve yurttaşlığa alınmada
keyfiliğin ortadan kaldırılacağını kaydetti. Yabancı işçi çalıştırma koşullarının da
yeniden düzenleneceğini belirten Erhürman, “yabancı işçilerin ülkemizde çalışma
süreleri sıkı bir denetime tabi tutulacak ve yalnızca ülkede gerçekten ihtiyaç duyulan
alanlarda çalışan yabancı işçilerin yurttaşlığa başvuru hakkı kazandıracak sürelerle
ülkede çalışmalarına olanak tanınacak” dedi.
HÜKÜMET PROGRAMI VE KOALİSYONLAR
Erhürman bir soru üzerine olası koalisyon hükümeti kurma konusundaki görüşlerini
ise şöyle aktardı:
“UBP ile hükümet kurmayız dışında bu yönde başka bir açıklama yapmadık. Yalnız
şunu söylemeliyim ki bu kez kırmızı çizgilerimiz daha da önemlidir. Biz oturduk ve
ciddi ciddi çalıştık; bu ülkeyi önümüzdeki beş yıl için, on yıl için, onbeş yıl için
planladık, programladık. Bizimle aynı çizgide olanlarla görüşürüz ve yapanın yanına
kar kalmayacak uygulamaları da kabul etmeleri koşuluyla koalisyonu konuşuruz. Eğer
tek başına hükümet kuramazsak bu temel yaklaşımı, planı programı, hesap sormayı
içeren bir koalisyonu görüşmeye hazırız. Başbakan olur olmaz bekleyen dosyalar için
bakanlar kurulundan özel soruşturmacı atayacağım. UBP ile koalisyon kurmamız bu
nedenle mümkün olmayacak. Hükümet programına koydukları hiçbir şeyi yapmayan
bir partidir bu. CTP dünün hesabını sormaya, yarınları ise programı ve kadrosuyla
kurmaya geliyor. Yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşmede yeni bir dönem
başlayacak”.