CTP Heyeti Ankara'da, Çavuşoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüşerek başladı.

İKİNCİ DURAK CHP OLDU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile görüşerek devam etti. CHP Genel Merkezi’nde bir saat süren görüşmede iki ülkenin sorunlarına değinildi. Cenevre görüşmeleri öncesi fikir teatisinde bulunmak üzere Ankara’da bir dizi temas başlatan Genel Başkan Erhürman, beraberindeki milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar ile CTP’nin Kıbrıs müzakerelerine yönelik görüşlerini aktardı. İki parti arasındaki iletişimin artırılmasında mutabık kalındı.



