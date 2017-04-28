CTP, hükümeti topa tuttu!

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümetin bir yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da bugün saat 11.30’da yapılan basın toplantısına, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, ilçe başkanları ve MYK üyeleri katıldı.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın konuştuğu ve soruları yanıtladığı basın toplantısında, 27 Nisan 2016’da güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Partisi hükümetinin icraatları eleştirildi.

Konuşmayı Genel Başkan Erhürnan yaptı. Bir soru üzerine erken seçime değinen Erhürman, “Biz CTP olarak Kasım’da da olsa, Nisan’da da olsa erken seçime hazırız” dedi.

Bu hükümetin Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dediği gibi “umut hükümeti” olmadığını belirten Erhürman, hükümet edenlerin “ben bilirim, ben yaparım” anlayışıyla hareket ettiğini savundu.

Basın toplantısını hükümetin düzenlemesini beklediklerini söyleyen Erhürman, “Birçok beklenti gibi bu beklentimiz de karşılanmadı ama biz ciddiyetsizlik hükümeti karşısında ciddiyetsiz muhalefet olmayacağız, belgelerle konuşmaya devam edeceğiz ” dedi.

Hükümetin icraatlarını anlatmak üzere 10 dakikalık bir video hazırladığını söyleyen ve “Ben bunu bir reklam filmi olarak değerlendiriyorum” ifadelerine yer veren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, televizyonlarda dönen bu videonun Yayın Yüksek Kurulu’nun amblemini taşımadığını söyledi.

Erhürman, “Televizyonlarda usule aykırı şekilde dönen bu video hükümetin usulsüz film oynadığını destekleyen unsur gibi” ifadelerini kullandı.

Hükümetin her konuda başarısız addedilebileceğini ancak rekor kırmada başarıyı elinde tuttuğunu söyleyen Erhürman, “Siyasi tarihimizde bir yılda bu kadar zam yapan, hukuka aykırı ve ciddiyetsiz davranan bir hükümet örneğine rastlamak zor” dedi.

Erhürman, UBP-DP hükümetinin partizan uygulamalar konusunda da dur durak bilmediğini savundu.

Hükümetin “1 yıl dolmadan miadını doldurduğunu” belirten Erhürman, “Sadece hükümet değil, bu zihniyet de miadını doldurdu” dedi.

“Bu hükümetin hükümette kaldığı her gün bize zarar veriyor. Bir an önce gitmelidir. Gitmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuşan Erhürman, erken seçim olması için Meclis’te oy çokluğu olması gerektiğini anımsattı.

Erhürman, hükümetin şimdilik erken seçimin önünü kapadığını söyleyerek, “Biz CTP olarak Kasım’da da olsa, Nisan’da da olsa erken seçime hazırız. Bizim derdimiz iktidar olup bu sistemi değiştirmek, ama bundan daha önemlisi bu hükümetin gitmesi. Bu gelecek hırsızları, umut hırsızları her gün geleceğimizden çalıyor” ifadesine yer verdi.

Hükümetin icraatlarını “Zam Hükümeti,” “Hukuka Aykırılık Hükümeti”, “Partizanlık Hükümeti”, “Ciddiyetsizlikler Hükümeti”, “Savurganlıklar Hükümeti” ile “Sivil Toplum ve Sendika Düşmanlığı Hükümeti” olarak ele aldıklarını belirten CTP Genel Başkanı, bu başlıklarla ilgili konuştu.