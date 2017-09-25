CTP istisnai yurttaşlıklar için dava dosyaladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu tarafından verilen 58 istisnai yurttaşlığın iptali talebiyle bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuruda bulundu. Açılan davada, hukuka aykırı olduğu iddia edilen yurttaşlıkların iptal edilmesi yanında, davanın neticelenmesine kadar geçecek sürede ilgili kişilerin ev alma, iş yeri açma, oy kullanma gibi yurttaşlık haklarını kullanamaması için mahkemeden ara emri de talep edildi.

ÖZDENEFE: BU DAVA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

Başvurunun ardından açıklama yapan CTP milletvekili Avukat Fazilet Özdenefe konunun artık mahkemede olduğunu ve hükümetin bundan sonra atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin keyfi uygulamalarının tümünün mahkemede verilecek kararlarla durdurulmasının son derece güç olduğunu, halkımızın hukuksuzluklara, yolsuzluklara karşı topyekun bir mücadele içine girmesi gerektiğini belirten Özdenefe şöyle konuştu:

“UBP-DP hükümete geldiğinden beri yüzlerce istisnai vatandaşlık dağıttı ve defalarca talep etmemize karşın İyi İdare Yasası’nın gereğini yerine getirmedi; bu işlemlerin gerekçelerini ne Resmi Gazete’de belirtti ne de kamuoyuna açıkladı. Açtığımız dava bir emsal davadır. Burada dava konusu edilen 58 vatandaşlığın yanında aynı şekilde verilen diğer vatandaşlıklar için de emsal teşkil edecektir. Amacımız, mahkemenin vereceği karar sonucunda benzer şekilde hukuka aykırı verilen yurttaşlıkların tümünün iptal edilmesidir. Bunun yanında bilinmelidir ki bu hükümetin hukuka aykırı tüm işlemleri CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte iptal edilecektir. Yapanın yanına kar kalır anlayışıyla hareket eden hükümet ve onun bakanları bu anlayışla yapılan tüm işlemlerin hesabını verecektir.”