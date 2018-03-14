CTP: Mağusa belediye personelinin yatırımları derhal yapılmalı

Gazimağusa Belediye Meclisindeki CTP grubu, Belediye Başkanı İsmail Arter’i partizanca istihdamlar yapmakla suçlayarak; Arter’i istihdamları durdurmaya, yasadışı olarak sosyal güvenceden yoksun çalıştırdığı personelin yatırımlarını derhal yapmaya ve fuzuli harcamalardan vazgeçmeye davet etti.

Ülkede ikinci bir Lefkoşa Belediyesi, ikinci bir Yeni Erenköy Belediyesi yaratmak istemediklerini söyleyen Gazimağusa Belediye Meclisindeki CTP grubu, Gazimağusa Belediyesi’nin esnaftan yapılan alımların ödemelerinin 7-8 aydan beri ve personelin ek mesai ücretlerinin de 7 aydır ödenmediğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nin harcamalarını bir süreden beridir daha sıkı mercek altına aldıklarını belirten CTP grubu, “Tespitlerimize göre esnaftan yapılan alımlar 7-8 aydan beridir ödenmemektedir. Bir kısım esnaf Gazimağusa Belediyesine mal vermeyi durdurmuştur. Personele ödenmesi gereken ek mesai ücretleri de 7 aydan beridir ödenmemektedir” dedi.

Geçmişte mali olarak KKTC’nin en güçlü belediyesi olan Gazimağusa Belediyesi’nin bu noktaya gelmesinin esas nedeninin fuzuli harcamalar ve aşırı istihdam olduğunu söyleyen CTP grubu, 2014 Haziran’ında 340 olan toplam personel sayısının, bugün 600’e ulaştığını ifade etti.

Bu çalışanların 200 civarı, hizmet alımı kaleminden ödendiklerinden sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmamakta olduğunu ve gayri insani koşullarda çalıştırıldığını da dile getiren CTP grubu, “İstihdamlar o kadar partizancadır ki bir süre önce belediyeden emekli olan bir personel hizmet alımı kaleminden tekrardan belediyeye istihdam edilmiştir” dedi.

Gazimağusa Belediyesi Meclisindeki CTP grubu, hal böyle iken gerek Belediye Başkanı Arter’e şahsen, gerekse Belediye Meclis toplantılarında, Gazimağusa Belediyesi’nde gereksiz ve partizanca istihdamların ve fuzuli harcamaların devam ettiğini ve böyle devam ederse belediyenin mali krize gireceğini belirttiklerini açıklayarak, son yıllarda aşırı istihdam nedeniyle Lefkoşa ve Yeni Erenköy Belediyeleri’nin geldiği noktanın ortada olduğunu hatırlattı.