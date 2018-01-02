CTP Piyangosu'nda büyük ikramiyeler sahiplerini buldu

CTP 47. Kuruluş Yıldönümü Piyangosunda iki büyük ödül olan BMW 281i ve Mercedes B180 model araçlar talihlilerine teslim edildi.

148752 numaralı bilete isabet eden BMW 218i marka aracın talihlisi Gülistan Bayhan, CTP Genel Merkezi’ne gelerek aracının anahtarlarını teslim aldı. Mercedes B180 marka aracın isabet ettiği 055597 numaralı biletin talihlisi Ahmet Kadı da bugün aracın kavuştu. Talihlilere anahtarlarını Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Mali Sekreter Ali Karavezirler teslim etti.