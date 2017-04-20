CTP ve AKEL Gazimağusa ilçesi temsilcileri, Tuzla’da ağaç dikecek

CTP ve AKEL Gazimağusa ilçesi temsilcileri, cumartesi saat 11.00’de Tuzla'da karting karşısındaki alanda ağaç dikecek.

CTP’den yapılan açıklamada, “Dostluk için bir ağaç da sen dik” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte “iki toplumun insanlarının geleceğin ormanlarını yaratmak için el ele vereceği” ifade edildi.

Açıklamada yeşil bir gelecek yaratmak için adada yaşayan tüm halkların birlikte düşünmesi ve hareket etmesi gerektiği belirtilerek, etkinliğe tüm halk davet edildi.