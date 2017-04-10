CTP yoldaşları yemekte buluştu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Barış için, demokrasi için, adalet için, özgürlük için, yeniden CTP için, halkımız için ve gelecek için yollara düşme zamanıdır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganıyla düzenlediği dayanışma yemeği ile ülkenin dört bir yanındaki yoldaşlarını bir araya getirdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Acapulco Otel’de gerçekleştirilen, yaklaşık 1,500 kişinin katıldığı yemekte, “Şafağa Özlem” grubu ile “Çağdaş Aydaş ve Orkestrası” sahne aldı. Şarkıların barış için söylendiği gecede, sık sık ‘birlik, mücadele, dayanışma’ sloganı atıldı. Geceye 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu da katıldı. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın partililere seslendiği gecede CTP’liler bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

ERHÜRMAN: “GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Genel başkan Erhürman konuşmasında, CTP’nin başarısız olmasını isteyen, bekleyen ve bunun için çalışan statükoculardan bahsederek, karşısında gördüğü kalabalığın bu kişilere en güzel cevap olduğunu söyledi.

Zor günler geçirdiklerini ancak artık bunların geride kaldığını, bir yıldır sokakta olduklarını, köy köy gezdiklerini, halkla el ele olduklarını belirten Erhürman, “Bir yıldır bu ülkede hem yürüyoruz, hem sakız çiğniyoruz. Hem Kıbrıs Sorunu bir an önce kapsamlı çözüme ulaşsın diye uğraşıyoruz hem de bu ülkede Kıbrıs Sorunu çözülse de çözülmese de üretimi nasıl çoğaltırız, nasıl daha kaliteli hale getiririz, bu ülkede nasıl daha fazla gelir elde ederiz, elde ettiğimiz geliri nasıl daha adil bir şekilde paylaşırız diye gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Erhürman, CTP’nin; birlik, mücadele, dayanışma şiarını bu ülkeye benimsetmiş olan parti olduğunu, gecenin birliği ve dayanışmayı gösterdiğini, birliğin ve dayanışmanın sokakta, halk ile birlikte, daha güzel günler için, çocuklar ve torunlar için mücadeleye dönüşeceğini söyledi.

“YENİ BİR YOLA ÇIKTIK…”

Erhürman, yeni bir yola çıktıklarını, daha yapacakları çok iş olduğunu, üretecekleri projeler, hazırlanması gereken planlar bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha aramıza katmamız gereken eğitimli, son derece yetenekli pek çok genç arkadaşımız var. Tekrardan bizimle birlikte çalışmaya çağırmamız gereken birikimli, deneyimli arkadaşlarımız var. Daha yapacak çok işimiz var. Daha gezecek çok sokak var. Daha yürüyecek çok yol var. Daha kucaklayacak çok yoldaş var ve hepsini kucaklayacağız. Bizde, halkımızı güzel günler için, çocuklarımız, torunlarımız için bir araya getirecek enerji de birikim de var. Bu enerji bu akşam buradan çıkacak ve Kıbrıs’ın dört bir yanını saracak, sarmalayacak, kucaklayacak ve eninde sonunda barışı, adaleti, özgürlüğü, demokrasiyi bu ülkeye buradakiler ve onların kucakladıkları getirecek. Bu gece bir sürü şeyi geride bıraktığımız bir gecedir. Bu gece artık küskünlükleri, dargınlıkları, kafamızdaki soru işaretlerini geride bıraktığımız gecedir. Bu gece ayrıca birbirimize yeniden söz verdiğimiz gecedir. Birbirimize ve halkımıza, bu adaya ama hepsinden önemlisi çocuklarımıza, torunlarımıza söz verdiğimiz gecedir. Barış için, demokrasi için, adalet için, özgürlük için yeniden yollara düşmeye hazır mısınız? Yeniden birlik, mücadele, dayanışma demeye ve bütün halkımızı bu şiar etrafında toplamaya hazır mısınız? Yarından tezi yok yeniden yollara düşme zamanıdır. Yeniden bugün bu akşam aramızda olan sivil toplum örgütlerinden gelen arkadaşlarımızla dayanışma içinde olma zamanıdır. Ve yeniden CTP deme zamanıdır. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Birlik, mücadele, dayanışma.”