CTP’de aslında ne oldu?
21/01/2017
Hüseyin Ekmekci
“Yeni CTP”, eski hesapların uğruna kurban ediliyor.
PM seçimlerinde dahi delegeden onay almayanlar, alamayanlar, öfkelerini “yeni” vurgusu yapan Tufan Erhürman’dan çıkarıyorlar.
Berikisi “Özkan Yorgancıoğlu neden başbakanlıktan oldu?” sürecinin intikamını almaya devam ediyorlar.
Bir başka grup, “Neden bize hükümette icraat yaptırılmadı?” derdinde…
“Mağusa’da neden Oktay Kayalp bizi dinlemedi de başkan oldu” ile başlayan…
“Kooperatif’teki keyifli günlerini özleyen” Güzelyurt kliğine kadar daha neler neler…
“Ya bu deveyi güdecem, ya bu diyardan gidecem…”
Kurultaydan başkan çıkan Tufan Erhürman, PM’den de benimsediği bir MYK çıkardı.
Ancak, Erhürman’ın MYK’da ısrarla olmasını istediği Mehmet Çağlar, “örgütlenme sekreterliğini” kabul etmedi…
Doğuş Derya ve Hasan Ulaş Altıok, ilk kritik kararda, “azınlıkta” kaldıkları için istifa ettiler.
Önceki akşam PM toplanırken, CTP’de 3 MYK üyesi istifa etmiş, görevlendirmeler sonlandırılamamış…
İddia o ki, Genel sekreter ve genel başkan, Asım Akansoy’a “örgütlenme sekreterliği” teklif etti.
Erkut Şahali de, grup başkan vekili ve sözcü olarak görev yapacak…
Erhürman bunu MYK’da da görüştü ve prensip olarak “evet” cevabı aldığı da bana gelen bilgiler arasında…
İlçe başkanlarından itiraz…
Doğan Şahali ve Oktay Kayalp’ın, “PM seçsin” diye bir tavır geliştirildiği belirtiliyor…
Diğer ilçe başkanları ise, Erhürman’ın Akansoy’u önerip, onay almasına itiraz etmedi…
Bu durum, önceki akşam yaşanan PM toplantısına kadar geldi…
Tufan Erhürman, MYK’nın “üç maddelik bir karar ürettiğini” ortaya koydu…
Özkan Yorgancıoğlu, Oktay Kayalp ve Doğan Şahali’nin başını çektiği bir grup, “PM seçsin…” dedi…
Bir grup, “sevginin öne çıkması ve çatışmanın geride kalması için” başkana yetki verilmesini istedi…
Akansoy kürsüye geldi, ortam iyice gerildi
Bunun üzerine Asım Akansoy, “Bana karşı yapılmış bir hareket” diyerek, “Görev talep etmediğini, başkan tarafından ikna edildiğini, parti görevi verildiğini” anlatmak istedi…
Anlattı ve, “Siyasi komploya maruz kaldım” dedi.
Şahali de içini döktü…
“Bu partide siyasi bir operasyona maruz kalan varsa o da benim” dedi…
Genel sekreter olmak istediğini ancak buna Tufan Erhürman’ın engel olduğunu söyledi…
“Akansoy istifa etti” deniyor ama…
Çokça “yarın” planı var…
Belli ki, halen daha Tufan Erhürman’ın verdiği mesajları alamayanlar var…
Belli ki, Erhürman, “geleceğe bakmak” için, “geçmişin hesabıyla yaşayanlardan” kurtulmalı…
“Geçmişin hesaplarıyla yaşayanlar” CTP’yi buna kurban etmemeli…
CTP’nin kavgaları ile toplumu germe hakkı yoktur…
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