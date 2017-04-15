CTP’de Genişletilmiş İlçe Toplantıları Başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1974’ten bugüne kurulan sistemin Rumlardan kalan taşınmaz malları ve Türkiye’den gelen parayı gayri adil şekilde dağıtmak üzerine kurulduğunu belirterek, bunu değiştirecek ilerici kadroların ve birikimin CTP’de olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bu yozlaşmış sistemi değiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

CTP, kurultayın ardından geçen beş aylık dönemi değerlendirmek ve yeni yol haritasını partililerle paylaşmak için genişletilmiş ilçe toplantılarına başladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ilki Girne’de gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkan Tufan Erhürman, gelişmeleri aktararak üyelerin sorularını yanıtladı. Toplantıya geniş katılım sağlanırken Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi yaptığı açılış konuşmasında, partinin yeni bir dinamizm yaşadığını, kadroların hazırlıklarını tamamlamak için gece gündüz çalıştığını, üyelerin bu dönemde çok daha aktif olması gerekeceğini söyledi. CTP’nin ülkede yeni düzeni tesis etme gibi bir yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Kişi, “Kapımızın önünü, evimizin içini, önce mahallemizden başlayarak düzenleyecek, temizleyecek, ödevimizi yapacağız” dedi.

ERHÜRMAN: “YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman üyelere seslendiği konuşmasına, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları özetleyerek başladı. Ne yapılmaya çalışıldığına ilişkin bir çerçeve çizen Erhürman, Kıbrıs sorununda mümkün olan en kısa sürede kapsamlı çözüme ulaşılması ve içeride yeni politikaların, programların, projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Zamanın çoğunun sokakta, köylerde, üreticilerle, hayvancılarla, tarımcılarla, örgütlerle geçirildiğini söyleyen Erhürman, yurttaşlarla doğrudan doğruya temas kurarak yeni politikaları geliştirmekte olduklarını vurguladı.

Partide mutfağı oluşturduklarını, birçok alanda belirlenen koordinatörlerle komitelerin politika oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Erhürman, bu beş aylık süre içinde yoğun olarak yeni ekonomi politikası üzerinde çalıştıklarını aktararak, turizmi öncü sektör olarak belirlediklerini ve diğer sektörleri bunun etrafında yapılandırmakta olduklarını ifade etti.

Üretim politikalarının bu dönemde hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Erhürman, “Mantıklı, makul planlar ortaya koyduğumuz noktada üretimi de, ürünlerimizin kalitesini de artırabileceğiz, ürünlerimizi çeşitlendirebileceğiz, ürettiğimiz her şeyi satabileceğiz. Turizmi doğru planlayacağız, çeşitlendireceğiz, özelde eko-agro turizme, genelde alternatif turizme ağırlık vereceğiz, turizmi on iki aya yayacağız, elde edilen geliri artıracak ve diğer sektörlerin de turizmden kazanmasını, elde edilen gelirin adil paylaşılmasını sağlayacağız” dedi.

KIBRIS SORUNU VE GÜNEY’DEKİ SEÇİMLER...

Müzakerelerde yaşanan gelişmeleri de aktaran Erhürman, önümüzdeki iki buçuk aylık süreçte görüşmelerde önemli mesafe kaydedilmesi gerektiğini ve Temmuz ayında doğal gazla ilgili sondaj çalışmalarının başlayacağını belirtti. Temmuz’da bir gerginliğin yaşanmamasını sağlamak gerektiğini, bu konuda iki lidere büyük görev düştüğünü kaydeden Erhürman, Şubat 2018’de Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerini de hatırlatarak, önümüzdeki Temmuz ayını geçer geçmez Anastasiadis’in kendi seçimlerine konsantre olacağını düşündüklerini belirtti. Tüm bunların Kıbrıs sorunu ile ilgili 2017 içindeki beklentileri zayıflatabileceğini söyleyen Erhürman, bu yüzden önümüzdeki iki buçuk ayda çok ciddi bir enerji harcanması gerektiğini vurguladı. Liderlere ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya ve sonuç odaklı bir yaklaşımla müzakerelere odaklanmalarını sağlamak için onları motive etmeye devam edeceklerini ifade eden Erhürman, önümüzdeki günlerde tüm taraflarla yeniden temas kurmanın da gündemlerinde olduğunu kaydetti.

“SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK OLAN İLERİCİ CTP KADROLARIDIR”

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasının sonunda, 1974’ten bugüne kurulan sistemin Rumlardan kalan taşınmaz malları ve Türkiye’den gelen parayı gayri adil şekilde dağıtmak üzerine kurulduğunu belirterek, bunu değiştirecek ilerici kadroların ve birikimin CTP’de olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bu yozlaşmış sistemi değiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Yarın seçim varmış gibi bugünden herkesin “karıncalar gibi” çalışmasını da isteyen Erhürman, güçlü bir hükümet için Meclis’e çok güçlü girmeleri gerektiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün var olan bu adaletsiz yapı ve bundan doğan kültür, hepimizi etkisi altına almışsa aslında bunun üzerinde 1974’te kurulan ve halen devam eden ekonomik düzenin ciddi etkisi var. Bu modelin içerisinde malı ve parayı üleşmekten başka bir şey yok. Bu yapı ‘ben kısa yoldan ötekileri arkada bırakarak nasıl köşeyi dönerim’ zihniyetini yarattı. Ve bu zihniyet her yere bulaştı. Şimdi aslında bu zihniyeti terk edip başka bir yere doğru gitme zamanıdır. Onun da yolu, yeni bir ekonomik model üzerinden konuşmaya başlamaktır. İşte turizmi ve üretimi merkeze alan o ekonomik model üzerinde çalışıyoruz.”