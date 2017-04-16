Cumbul’dan türkü albümü

‘Gönül Yarası’ filminde seslendirdiği ‘Etek Sarı’ türküsüyle beğeni toplayan Meltem Cumbul, filmden 12 yıl sonra türkü albümü hazırlıyor.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bir türkü albümü hazırlamak için kolları sıvadı. Cumbul’un repertuarını Mazlum Çimen’le oluşturduğu, bu sürpriz çalışma için yakında stüdyoya gireceği öğrenildi.

Meltem Cumbul, Şener Şen’le başrollerde yer aldığı 2005 yapımı ‘Gönül Yarası’ filminde seslendirdiği ‘Etek Sarı’ türküsüyle büyük beğeni toplamıştı.