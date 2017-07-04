Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Biz çerçevenin içerisindeyiz'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’na yeniden katılmasının iyi olacağını söyledi.

Akıncı, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı La Regent Kongre Merkezi’nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇALIŞMALAR ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM DA SÜRECEK

Akıncı, bugün öğleden sonra da çalışmalar yapılacağını ve akşam saatlerinde de yine toplanma olasılığının büyük olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesinin iyi olacağını; Kıbrıslı Türk siyasi partilerin ortak açıklamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Guterres’in gelip gelmeyeceğine bugün ve yarınki durumu gördükten sonra karar vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak” dedi.

Akıncı şöyle devam etti:

"İyi niyetle geldik ne istediğimiz biliyoruz. Bir çözüm olacaksa bu kararın verilmesi gerekir. Zaman kazanmak için tüm konuların paket halinde görüşülmesini talep etti. Göstere bildiğimiz iyi niyeti gösterdik. Fakat karşılıklı olması lazım. Neticede çözüm olacaksa iyi niyetimizin karşı taraftan da görülmesi lazım. Öyle sıfır asker sıfır garanti gibi rüya bile, hayal bile olmayacak konuların başlangıç noktası olmadığını söyledik. Olacaksa olacak olmayacaksa da artık bir kararın verilmesi gerekir"