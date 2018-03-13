Cumhurbaşkanı Akıncı, Büyükada Korvetini ziyaret etti

Limanda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Magosa Deniz Komutanı Dz. Albay N. Koray Salar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Gemi Komutanı Dz. Yarbay Berke Uraz’dan bilgi aldı.



Tamamen Türk mühendislerinin tasarımı ile planlanan ve yüzde 65 oranında yerli malzeme kullanılan Büyükada korveti, başta Yemen Körfezi ve Umman Denizi olmak üzere, uluslararası kapsamdaki insani görevlerde de yer almıştı.

Geminin, Gazimağusa Limanı’ndan bu akşam ayrılması bekleniyor.