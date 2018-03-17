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Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısında incelemelerde bulundu

'Bütçe sıkıntısı yok'

17/03/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısında incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah, kara sınır kapısı açılması çalışmaları devam eden Gazimağusa bölgesindeki Derinya’da incelemeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının hem Aplıç hem de Derinya kapılarının açılması için üzerine düşeni yapacağını, bu konuda bütçe sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.
Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının birkaç hafta arayla açılmasından herhangi bir tarafın şikayetçi olacağını düşünmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak Derinya kapısının açılma noktasına gelip de Aplıç kapısının açılabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının yapması gereken 3 kilometrelik yol konusunda adım atılmadığı gibi bir durumla karşılaşmak da istemediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz hafta sonu da Lefke Aplıç kapısı bölgesinde incemeler yapmıştı.

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TAGS: akıncı, derinya kapısı
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