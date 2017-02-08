Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası partiler açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcilerini kabul etti.

Görüşmede Ulusal Birlik Partisi’ni Genel Sekreter Dursun Oğuz ve Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Demokrat Parti’yi Genel Sekreter Afet Özcafer ile Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni Genel Başkan Tufan Erhürman ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni de Genel Başkan Cemal Özyiğit ile Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli temsil etti

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ise görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven eşlik etti.

GÖRÜŞME SONRASI SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

UBP “Mart ayı içerisinde 5’li konferans planlanıyor”

CTP ”Mart ayı içerisinde tekrardan konferans yapılması büyük bir ihtimal”

TDP “Beklenti Mart ayında müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi”

DP "6 başlıkta liderler anlaşmış durumda değil, güvenlik ve garantiler konusu anlaşılmadan sorun çözülmeyecek”