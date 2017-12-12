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Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a Gitti

Akıncı, İİT’nin Kudüs Gündemli Zirvesine Katılacak

12/12/2017

Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a Gitti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT ) olağanüstü zirvesine katılmak üzere bugün öğleden sonra İstanbul’a gitti
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İİT Dönem Başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yarın İstanbul’da düzenlenecek olağanüstü zirvede, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, olağanüstü zirvenin ardından yarın akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.



TAGS: akıncı, istanbul, haber
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