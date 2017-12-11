Cumhurbaşkanı Akıncı, kitap tanıtımı için Güney'e geçiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 19.30’da kitap tanıtımı için Güney’e geçiyor.
11/12/2017
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 19.30’da kitap tanıtımı için Güney’e geçiyor.
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Eski Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis’in kitap tanıtımı için Güney’e geçiyor.
Lellos Dimitriadis’in 1971-2001 yılları arasındaki görev dönemini anlattığı kitabın tanıtımı Mağusa Kapısı’nda gerçekleştirilecek.